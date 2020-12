Un Noël pluvieux, mais blanc, et probablement l'un des plus doux

Environnement Canada prévoit des températures avoisinant les 12 ou 13 degrés Celsius le 25 décembre, dans l’Est-du-Québec, ce qui incite le météorologue Alexandre Parent à penser que Noël 2020 pourrait être le plus chaud jamais enregistré dans la région; pluvieux, mais tout de même blanc.

Il y a de très fortes chances qu’on batte des records qui datent de 1964, où on avait eu une poussée de chaleur pour Noël , indique-t-il. Cette fois, elle pourrait être encore plus forte.

Au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, le mercure pourrait atteindre de 12 à 13 degrés Celsius et à Sept-Îles, 10 degrés.

La pluie va s’amener de l’ouest en soirée le 24 décembre ou dans la nuit du 24 au 25. Le 25, il va pleuvoir toute la journée , précise le météorologue.

Les conditions de redoux compliquent les activités hivernales. Photo : Radio-Canada / Mathieu Boudreault

Blanc malgré la pluie

Selon Alexandre Parent, Noël pourrait tout de même être blanc malgré la pluie. Il croit que le couvert neigeux pourrait en partie résister aux averses.

Nous n’aurions donc pas un Noël vert. Il faut 2 cm de neige ou plus pour un Noël blanc et 1 cm ou moins pour un Noël vert , explique-t-il.

Noëls verts au cours des 30 dernières années Mont-Joli : 2018, 2015, 2006, 2003, 2001, 1996 (6 fois sur 30 ans ou 1 année sur 5)

Gaspé : 2018, 2001 (2 fois sur 30 ans ou 1 année sur 15)

Sept-Îles : aucun

Aux Îles-de-la-Madeleine, ajoute M. Parent, les Noëls sont plus souvent verts que blancs.

Fortes précipitations sur la Côte-Nord

Au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, Environnement Canada prévoit une vingtaine de millimètres [de pluie] alors qu’à Sept-Îles, les précipitations seraient plutôt de l’ordre de 40 à 70 mm. Elles pourraient atteindre les 100 mm à certains endroits , mentionne M. Parent. La pluie va monter jusqu’au Labrador.

Le 26 décembre, le froid reprendra ses droits. Photo : Radio-Canada / Brigitte Dubé

Selon lui, les débordements de rivières sont moins probables dans l’Est-du-Québec que dans les secteurs couvrant Basses-Laurentides et jusque dans Charlevoix.

Le 26 [décembre], on devrait être encore sous la pluie et le mercure va passer sous zéro en fin de journée , ajoute Alexandre Parent. Tout ça va geler et il pourrait y avoir de la glace à certains endroits sur les routes.

Selon lui, les différents modèles météo permettent de prévoir un hiver relativement doux, qui suivra donc la tendance des derniers hivers, qui sont de moins en moins neigeux et froids.