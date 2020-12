De la pluie, de la neige et du grésil en Abitibi-Témiscamingue à Noël

Un bulletin météorologique spécial est en vigueur pour les secteurs suivants :

Amos

La Sarre

Lebel-sur-Quévillon

Malartic

Rouyn

Senneterre

Val-d'Or-Louvicourt

Un front chaud se déplace vers la région. Antoine Petit, météorologue chez Environnement et changements climatiques Canada, indique que la température sera plus élevée le 25 décembre au courant de la journée.

On va avoir des températures beaucoup plus douces. On parle d'un régime de pluie en majorité jeudi pour le territoire de l'Abitibi. Ce n'est pas énormément de quantités, on tournerait autour de 5 à 10 millimètres de pluie, avec des températures autour de 2 à 4 degrés Celsius sur la région , dit-il.

Ce système touchera d'ailleurs l'ensemble du Québec, avec de la pluie et des températures pouvant grimper de 8 à 15 degrés Celsisus.

Après la pluie, le froid

Les averses devraient cesser jeudi en fin d'après-midi puis être suivies d'un front froid. Le vendredi 25 décembre au matin, des quantités de neige significatives pourraient tomber dans certains secteurs, avertit Antoine Petit.

Particulièrement dans l'ouest de l'Abitibi, en incluant Rouyn-Noranda et le nord, ainsi que Ville-Marie, on pourrait avoir 15 à 25 centimètres [de neige] la journée de Noël , indique-t-il.

Cependant, les précipitations prendront une autre forme dans les secteurs plus à l'est, vers Val-d'Or, Senneterre et Lebel-sur-Quévillon.

Ça devrait être moins [de neige] parce qu'on va avoir du grésil mélangé à ça et même un bon risque de pluie verglaçante , dit-il, ajoutant que les quantités de neige seraient autour de 10 cm pour ces secteurs.

Il va y avoir beaucoup de douceur en altitude, quoi qu'en surface on va rester sous le point de congélation, d'où les risques de grésil et pluie verglaçante pour l'est de l'Abitibi , explique Antoine Petit.

De la pluie devrait tomber sur le reste de la province vendredi. La région de l'Abitibi-Témiscamingue sera la seule dans un secteur froid pour la journée de Noël.

Ce mélange de précipitations risque de créer des conditions routières glissantes. S'il y a des trous d'eau ou de l'Eau sur la chaussée au courant de la journée de demain [le 24 décembre], ça risque de geler assez rapidement dans la nuit du 24 au 25, donc il pourrait y avoir des plaques de glace par endroits , souligne Antoine Petit.

La pluie verglaçante dans l'est de l'Abitibi pourrait aussi rendre les routes glissantes.