L’année 2020 n'a pas été facile pour les polices de Calgary et d'Edmonton

L’année 2020 a été active pour la police de Calgary et celle d'Edmonton qui ont fait face à une augmentation de la criminalité, une baisse de leur budget et des critiques sur leurs méthodes de travail.

Du côté d'Edmonton, le chef de police Dale McFee dit que l’année a été plus violente et plus meurtrière, avec 35 homicides, soit neuf de plus qu'en 2019.

Le nombre des saisies d'armes a également augmenté, tout comme le nombre des fusillades. La police de la capitale recense 119 personnes blessées ou tuées par balles en 2020, comparativement à 89 en 2019.

Selon Dale McFee, le plus inquiétant est l’usage d'armes automatiques. Elles ont été utilisées dans cinq différents crimes. Nous voyons de nombreuses armes qui déchargent des balles automatiquement rapidement , dit-il.

La police ne confirme pas si ces armes ont été utilisées pour commettre des meurtres. Elles sont, en ce moment, analysées dans un laboratoire des sciences judiciaires à Ottawa.

À cause de cette recrudescence du nombre d’armes dans les rues d'Edmonton, la police a créé une nouvelle unité pour limiter leur prolifération.

Nous avons procédé à de nombreuses arrestations ces derniers temps. (...) Je peux vous assurer que dans les jours et les semaines à venir, il y en aura beaucoup plus. Parce que c'est inacceptable dans notre ville , conclut-il sur cette question.

Le nombre des cambriolages a également augmenté dans les deux villes. Photo : CBC/David Bajer

À Calgary, il y a eu 30 meurtres depuis le début de l’année. Cependant, ce qui retient aussi l’attention est l’arrestation du chef de la bande criminelle The Family qui exploitait des sans-abris pour revendre de la drogue.

Nos agents ont fait un excellent travail sur cette enquête. Nous avons aussi travaillé avec nos partenaires sociaux pour entrer en contact avec les victimes en leur offrant le soutien dont elles avaient besoin , dit Mark Neufeld.

Le racisme systémique

De nombreux services de police à travers le pays ont promis de revoir leurs interactions avec les personnes issues de la diversité à la suite des manifestations Black Lives Matter.

Le chef de la police de Calgary dit que les critiques et dénonciations publiques ont permis à son service de prendre conscience de ses lacunes.

Mes discussions avec différentes communautés ou des membres du Black Lives Matter m’ont fait réfléchir sur ma contribution au racisme systémique , dit Mark Neufeld.

Le mouvement Black Lives Matter a pris une dimension internationale lorsque les circonstances de la mort de George Floyd ont été filmées puis diffusées sur les réseaux sociaux. Photo : Facebook : Lëa-Kim Châteauneuf, CC BY:SA

Par ailleurs, il ne croit pas que la solution est de définancer la police. Certaines déclarations sont naïves, pensant que si la police disparaît, le problème disparaît avec. Je ne crois pas que ce soit vrai.

Il croit tout de même qu’il faut améliorer les méthodes de travail des policiers. Cependant, les appels à la réduction du financement de la police ont enclenché des discussions dans les conseils municipaux de Calgary et Edmonton.

Les deux services de police verront l’an prochain une refonte de leur budget qui inclura une augmentation des dépenses à cause, entre autres de la pandémie, mais aussi une réallocation de certains fonds pour des programmes de proximité avec les communautés.

Nous avons réussi à gérer ces réductions budgétaires , dit malgré tout le chef de la police d’Edmonton.

Maintenir l’ordre durant une pandémie

L’autre défi de ces services de police est la pandémie. En plus des coûts qu’elle a générés, le chef de la police d’Edmonton déplore l'attitude des personnes qui refusent de suivre les mesures sanitaires contre la COVID-19.

C’est juste ridicule. Dale McFee, chef de la police d'Edmonton

Les gens ont maintenant des dossiers criminels juste parce qu’ils refusent de porter un masque et de respecter les restrictions, car ils ne pensent qu’à eux , constate Dale McFee.

Ces dernières semaines, la police de Calgary a imposé amendes de 1200 $ à des manifestants anti-masques. Photo : Radio-Canada / Helen Pike

Une trentaine de policiers ont attrapé le coronavirus et 140 ont dû s'isoler. Il ajoute qu’il n’a pas pu voir sa mère à cause de la COVID-19.

Nous devons réaliser que si nous respectons les restrictions nous pourrons retourner à vie normale plus rapidement , dit-il.

Le chef de la police de Calgary espère quant à lui que tout le monde sera vacciné l’an prochain.