Début de la vaccination contre la COVID-19 sur la Côte-Nord

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord a précisé que des doses supplémentaires sont attendues au cours des prochaines semaines.

Celles-ci vont éventuellement permettre de vacciner l’ensemble des personnes âgées et le personnel de santé de la région.

Pour se faire, la santé publique régionale se dit prête à déployer d’autres sites de vaccination ailleurs sur le territoire, en fonction du nombre de doses à recevoir.

Il n'était pas possible pour le CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux de dévoiler exactement combien de doses avaient été reçues ni celles qui le seront prochainement.

Un 2e vaccin plus « mobile »

Avec l’approbation par Santé Canada d’un second vaccin produit par la compagnie Moderna, distribuer des doses auprès des communautés plus éloignées pourrait être rendu plus facile.

C’est ce que soutient le médecin-conseil au CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, Dr Richard Fachehoun, qui rappelle que l’actuel vaccin de Pfizer-BioNTech doit être maintenu à des températures très basses.

Le vaccin de Moderna, c'est un vaccin qui peut être facilement déplacé, explique M. Fachehoun. Donc il peut être facilement conservé. C'est un vaccin qu'on peut utiliser beaucoup plus dans nos territoires isolés et éloignés. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous. Et tout dépend de la disponibilité, quand on va recevoir des doses de vaccin, on va pouvoir vacciner les gens.

Le début de cette opération ne doit pas être perçu comme une permission de baisser la garde face au virus, rappelle le Dr Fachehoun. Les règles sanitaires strictes doivent continuer d’être suivies par la population si on ne veut pas surcharger le système de santé régional selon lui.

C'est la première dose de vaccination que les gens ont reçue, indique M. Fachehoun. Cette vaccination-là, c'est deux doses, séparées de 21 jours. En plus de ça, on sait que le virus circule et que toute la population n'est pas vaccinée. Donc les consignes sanitaires doivent être respectées, soit garder le deux mètres par rapport aux autres et porter le masque.

Avec les informations de Marc-Antoine Mageau