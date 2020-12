Les parcs provinciaux ne seront pas vendus ni fermés en Alberta

L’Alberta a partiellement renoncé à son plan pour « optimiser son système de parcs ». Le ministre de l’Environnement a annoncé mardi qu’il gardera ouverts les 175 parcs qu’il avait prévu de fermer ou de confier à des organisations tiers, et cela même s’il ne trouve pas de partenaires pour les opérer.

Le gouvernement albertain avait initialement prévu fermer totalement ou partiellement 20 parcs, aires récréatives et services connexes qu’il disait sous-utilisés.

Il voulait aussi tenter de confier la gestion de 164 parcs et aires récréatives à des partenaires publics ou privés. Ceux qui ne trouvaient pas preneurs perdraient leur statut et seraient transformés en terres de la Couronne, ce qui aurait permis au gouvernement de les vendre.

Ce plan avait pour but d’économiser cinq millions de dollars par an au gouvernement albertain.

Mardi, le ministère de l’Environnement et des Parcs a révélé qu’il avait trouvé des partenaires pour plus d’une douzaine de parcs. Il a cependant spécifié que les autres ne fermeraient pas ni perdraient leur statut.

Tous les parcs resteront des parcs. Ils resteront tous protégés et accessibles aux Albertains. Un point c’est tout , a précisé le ministre Jason Nixon sur Twitter.

Le parc de Kananaskis est un des parcs provinciaux les plus populaires en Alberta. Photo : Radio-Canada / François Joly

Dans son communiqué de presse, le gouvernement a annoncé qu’il avait trouvé ou maintenu 170 partenariats pour la gestion de parcs provinciaux. La vaste majorité de ces partenariats existaient déjà.

Parmi les partenaires qui opèrent des parcs provinciaux, on retrouve notamment des municipalités et des groupes autochtones comme la communauté métisse de Buffalo Lake, ainsi que des organisations non gouvernementales.

Le gouvernement dit que ces partenaires pourront notamment gérer les campings et les aires de fréquentation diurne sur les terres en question.

Soulagement mitigé à la SNAP

La Société pour la nature et les parcs du Canada (SNAP) se dit soulagée de savoir qu’aucun parc provincial ne perdra son statut.

Son directeur du Nord de l’Alberta, Christopher Smith, aimerait toutefois avoir des précisions sur la façon dont se dérouleront les nouveaux partenariats.

Certains de ces partenariats sont pour gérer des établissements, certains sont des contrats à court terme. Sans plus de détails de la part des partenaires ou du gouvernement, on ne peut pas vraiment savoir ce que ces partenariats impliquent , croit-il.

La SNAPSociété pour la nature et les parcs du Canada a mené une campagne assidue contre le plan d’optimisation du gouvernement depuis février. Des dizaines de milliers de pancartes avec le slogan Défendons les parcs albertains ont été distribuées. Des centaines de lettres ont été envoyées à des politiciens locaux. Une pétition en ligne pour cette cause a récolté plus de 40 000 signatures.

La SNAP a distribué des pancartes avec le slogan « Défendons les parcs albertains » aux Albertains qui s'opposaient au plan du gouvernement. Photo : CBC / Julie Debeljak

Le gouvernement a rétorqué avec sa propre campagne, en maintenant que son plan ne nuirait aucunement à l’accès aux parcs. Il a cependant également discrètement retiré la liste des 164 parcs qui risquaient de perdre leur statut de son site Internet.

Au cours de l’été, il a tout aussi discrètement mis à jour son site pour dire qu’il repoussait la fermeture de 17 des 20 services et parcs qu’il comptait fermer, pour laisser plus de choix aux Albertains pendant la pandémie.

Le Nouveau Parti démocratique croit plutôt que le gouvernement a reculé parce qu’il a essayé de vendre en douce plus de 170 parcs albertains et il s’est fait attraper .

S’il a abandonné cette terrible idée , c’est uniquement parce que des centaines de milliers d’Albertains se sont battus bec et ongle pendant des mois , affirme le porte-parole de l’opposition officielle pour l’environnement et les parcs, Marlin Schmidt.

Le ministère de l’Environnement et des Parcs dit qu’il continue à chercher des partenaires pour gérer des parcs provinciaux de façon plus économe.

Avec des informations d'Andrew Jeffrey