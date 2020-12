Le Club plein air de Caraquet va connaître de grands changements

Le gouvernement fédéral a annoncé le 22 décembre, sa participation financière de7,2 millions de dollars au projet, ce qui représente environ 60 pour cent des coûts de construction, estimés à 15 millions de dollars.

Cette infrastructure va remplacer le vétuste Colisée Léopold-Foulem.

Le désuet Colisée Léopold-Foulem, de Caraquet, sera éventuellement remplacé par le Centre régional des générations. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Mais s'il est surtout question d'un aréna, il faut considérer que le concept est beaucoup plus large. On doit notamment y trouver une piste de marche et le Club plein air en tant que tel.

Ainsi, le chalet du Club plein air va disparaître pour faire place à la nouvelle infrastructure et sera intégré dans celle-ci.

L'aspect rustique

La directrice générale du Club plein air, Jessica LeBreton, assure que tout sera fait pour tenter de conserver un aspect rustique.

Les gens aiment l'aspect chaleureux du petit chalet, explique-t-elle. On va tenter de garder cet aspect de chalet. C'est beaucoup plus qu'un projet d'aréna. C'est un projet rassembleur et communautaire. Le Club plein air va pouvoir accueillir plus d'activités et accommoder plus de clients.

Ainsi, le club doit avoir sa propre entrée dans l'immense édifice.

L'idée, c'est qu'on soit le plus possible dans les sentiers quand on sort du club plein air sans trop de déplacements, poursuit la directrice générale. On aime rêver, mais on aimerait pouvoir sortir et se retrouver dans les pistes.

Les arbres

Sur le terrain, les préparatifs ont déjà commencé pour y construire le Centre régional des générations. Des arbres ont dû être abattus. Jessica LeBreton note que des membres évoquent souvent la beauté des lieux et souhaitent qu'elle soit préservée.

Le Club plein air de Caraquet Photo : Gracieuseté: Jessica LeBreton

Ça va être géré par un conseil d'administration qui a vraiment du goût aussi pour ce qui est de l'aménagement extérieur, précise-t-elle. On va prendre en considération tous les petits détails pour que la communauté soit satisfaite de l'aspect naturel des lieux. Notre anneau de glace va être là tout comme notre patinoire extérieure et les pistes et sentiers ne seront pas touchés.

Elle ajoute que la plantation d'arbres est déjà envisagée.