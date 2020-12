52 900 doses du vaccin de Moderna en Ontario d'ici 2021

C'est ce qu'a confirmé Adam Hendy, porte-parole du ministère de la Santé ontarien, par courriel mercredi après-midi.

Ces doses du vaccin devraient être livrées la semaine du 28 décembre dans les foyers de soins de longue durée déjà situés dans les zones qui étaient désignées "grises" avant l'annonce du confinement panprovincial. Nous travaillons avec les bureaux de santé publique pour planifier leur administration , selon M. Hendy.

Santé Canada a donné le feu vert au vaccin de Moderna plus tôt dans la même journée.