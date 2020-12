Ouvert ou fermé pour Noël en temps de pandémie ?

Ce qui sera fermé pour Noël :

La plupart des magasins ferment à 17 h le jeudi 24 décembre. Tous les commerces non prioritaires seront fermés jusqu'au 10 janvier inclusivement, et ce, dans toute la province en raison de la crise sanitaire.

Les épiceries à grande surface sont fermées le 25 décembre.

Le Grand Marché de Québec sera fermé le 25 décembre, mais ouvert le 26 à compter de midi.

Toutes les succursales de la Société des alcools du Québec (SAQ) et de la Société québécoise du cannabis (SQDC) sont fermées le 25 décembre, mais ouvertes le 26.

Les banques sont fermées les 25 décembre. Certaines le sont aussi le lundi 28 décembre.

Les bibliothèques sont partiellement ouvertes en raison des mesures sanitaires. Elles seront complètement fermées les 24 et 25 décembre. À Québec, certaines rouvriront leurs portes le 26 dès 13h : Collège-des-Jésuites, Centre récréatif Saint-Roch, Étienne-Parent, Félix-Leclerc, Maison de la littérature, Monique-Corriveau, Paul-Aimé-Paiement et Romain-Langlois.

À Lévis, la plupart des bibliothèques seront fermées du 24 décembre au 4 janvier sauf certaines qui ouvriront les 28 et 29 : Pierre-Georges Roy, Francine-McKenzie, Lauréat-Vallière, Anne-Marie-Filteau et Albert-Rousseau.

Les installations sportives qui ne sont pas déjà fermées en raison de la zone rouge le seront le jour de Noël. Les horaires varient selon les établissements et les municipalités, il est donc préférable de consulter leur site internet avant de se déplacer.

La collecte des déchets prévue le 25 décembre est reportée au 26, 27 et 28 décembre à Québec et au 28 et 29 décembre à Lévis.

Ce qui sera ouvert :

Les urgences des hôpitaux restent ouvertes en toutes circonstances.

Les autres services d’urgence (911).

Les épiceries de petite surface peuvent rester ouvertes.

Les dépanneurs et les stations-service.

Certaines pharmacies, mais certaines limitent leurs heures d'ouverture.

Certains restaurants qui offrent des mets pour emporter seulement.

Les stations de ski sont ouvertes même le jour de Noël.

La plupart des services de transport en commun sont maintenus, mais l’offre peut varier et est généralement réduite. Vérifiez sur les sites web des sociétés de transport pour éviter les mauvaises surprises.