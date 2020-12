Cinq nouveaux cas de COVID-19, aucun d'entre eux à Edmundston

Cela maintient à 46 le nombre de cas actifs connus des responsables de santé publique de la province.

Deux personnes atteintes de la COVID-19 étaient toujours hospitalisées mercredi au Nouveau-Brunswick, dont une aux soins intensifs.

Deux des nouveaux cas sont identifiés dans la région de Fredericton. Un de ces cas d'infection est lié à un voyage. L'autre personne ayant reçu un résultat positif à un test de dépistage est considérée comme un contact étroit d'un cas déjà confirmé.

Les trois autres nouveaux cas annoncés mercredi sont tous liés à des voyages et se situent dans les régions de Bathurst, Campbellton et Miramichi.

Selon les statistiques provinciales, 933 tests de dépistage ont été analysés depuis la veille.

Le vaccin de Moderna la semaine prochaine

De nouvelles séances de vaccination contre la COVID-19 ont lieu, cette fois à Moncton, de mercredi à dimanche. La province a reçu 3900 nouvelles doses du vaccin de Pfizer-BioNTech et l’administre aux travailleurs de la santé de première ligne.

La fin de semaine dernière, 1871 des 1950 premières doses du vaccin ont été administrées à Miramichi. Les quelques doses restantes de ce lot seront distribuées aux travailleurs des établissements de soins de longue durée de cette région.

Pauline Gauvin (à gauche) est devenue le 19 décembre à Miramichi la première Néo-Brunswickoise vaccinée contre la COVID-19. Photo : Gouvernement du Nouveau-Brunswick

La docteure Jennifer Russell, médecin hygiéniste en chef de la province, a confirmé mercredi que le Nouveau-Brunswick recevra la semaine prochaine 2400 doses du vaccin de Moderna, qui vient d’être approuvé par Santé Canada.

Plusieurs directions de santé publique, notamment celle de Terre-Neuve-et-Labrador, comptent sur ce vaccin pour leurs campagnes de vaccination en région éloignée ou rurale, puisque le produit de Moderna se conserve à une température plus élevée, ce qui facilite son entreposage et son transport.

Soulagement à Edmundston, de retour en phase jaune

La zone 4 de la province, c’est-à-dire la région d’Edmundston et du Nord-Ouest, a rejoint mercredi le reste du Nouveau-Brunswick dans la phase jaune du plan de rétablissement du gouvernement. Certaines restrictions mises en place pour freiner la propagation du virus sont donc allégées.

L'Hôpital régional d'Edmundston, au Nouveau-Brunswick, le 11 décembre 2020. Photo : Radio-Canada / Bernard LeBel

En entrevue mercredi matin à l’émission La matinale, le docteur John Tobin, chef du département de médecine familiale de l’Hôpital régional d’Edmundston, signale que la situation n’est pas revenue entièrement à la normale dans cet établissement.

L’éclosion n’est pas tout à fait finie à l’hôpital. On a encore certains dépistages à continuer , a-t-il mentionné. On reste quand même en ralentissement et en réduction de services, parce qu’on veut s’assurer que tout est résolu , a-t-il mentionné.

Le Dr Tobin assure que les autorités médicales régionales tirent des leçons de l’éclosion de COVID-19 qui est survenue à l’hôpital d’Edmundston et a fait basculer le Nord-Ouest en phase orange le 11 décembre.

On a probablement eu de petits manques quand on a eu des transferts d’une patiente qui était positive d’une chambre à l’autre ou quelque chose de la sorte pour générer des aérosols. Les correctifs sont bel et bien en place présentement et on s’assure que des choses comme ça n’arrivent plus dans le futur a affirmé le Dr Tobin.

Le Dr John Tobin, le 18 décembre 2020, par visioconférence. Photo : Radio-Canada

La région d’Edmundston demeure mercredi celle qui compte le plus grand nombre de cas actifs connus de la santé publique, soit 15. On signale 13 cas actifs dans la région de Fredericton.

Les autres cas actifs de la maladie pulmonaire sont répartis entre les autres régions du Nouveau-Brunswick : Moncton (7), Saint-Jean (7), Bathurst (2), Campbellton (1) et Miramichi (1).