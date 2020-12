Pas de ski alpin en Ontario pendant le confinement

Cette fermeture forcée durera au minimum deux semaines dans le nord de la province et quatre semaines dans le sud.

L’annonce a surpris Kevin Nichol, qui préside l’Association des stations de ski de l’Ontario.

Nous méritons une justification ou une explication quant à la raison pour laquelle nous avons été ciblés, déclare-t-il. Nous sommes la seule juridiction en Amérique du Nord à devoir fermer des stations de ski. Cela n’a aucun sens pour nous.

D’autres stations de ski s’apprêtaient à ouvrir, et ç'a été un choc, car nous pensions être sur la bonne voie. Kevin Nichol, président de l’Association des stations de ski de l’Ontario

Il affirme que le ski n’a été lié à aucune éclosion de COVID-19 dans la province.

En point de presse, la ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture, Lisa MacLeod, affirme que la décision a fait l’objet d’un débat, mais que la province a accepté la conclusion selon laquelle les pistes de ski doivent être fermées afin que nous puissions être sûrs que la population reste en sécurité.

Elle admet que les activités comme le ski ou le patinage peuvent permettre la distanciation physique, mais note qu’il y a des inquiétudes concernant le risque de contamination, notamment dans les remonte-pentes.

Je comprends que c’est frustrant pour plusieurs personnes, y compris pour certains de mes collègues et amis, mais c’était la recommandation de la santé publique et elle a été entérinée par le cabinet. Lisa MacLeod, ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture

Elle souligne que les restrictions sont les mêmes pour toute la province, afin d'éviter que des gens du sud de l'Ontario se rendent dans le nord pendant le confinement pour faire du ski.

Adam Miller, député du NPD de Hamilton East-Stoney Creek et critique en tourisme affirme que le gouvernement Ford a bien fait d’imposer un confinement dans les centres de ski, puisqu’il s’agit d’un lieu où beaucoup de personnes se rassemblent .

Il réitère cependant qu’en imposant le confinement, le gouvernement Ford devrait utiliser des fonds supplémentaires, comme ceux offerts par le gouvernement fédéral, pour aider les entreprises à faire face à la pandémie.

Impact important sur la saison de ski

La fermeture pourrait être très préjudiciable pour les activités de tout le monde , croit Kevin Nichol, soulignant que certaines stations de ski reçoivent près du tiers de leurs revenus pendant les vacances de Noël.

Une pétition créée lundi par un résident de Bradford, au nord de Toronto, demande à la province de permettre aux stations de ski de rester ouvertes pendant le confinement. Elle a amassé plus de 40 000 signatures.

Les centres de ski alpin de Thunder Bay, de Kenora, de Dryden et de Manitouwadge, dans le nord-ouest, sont eux aussi touchés par la décision provinciale.

Après nous être démenés jour et nuit pour faire de cette saison la meilleure, la plus sûre et la plus précoce qui soit, nous subissons encore un contrecoup de la COVID-19 , a écrit l’équipe du mont Baldy sur sa page Facebook.

Cette station de ski située du côté nord de Thunder Bay a été la première à ouvrir dans l’est du pays, dès l’Halloween, et a mis en place des protocoles pour éviter la transmission de la COVID-19 pendant plus de huit semaines d’activités.

L’autre station de ski alpin de Thunder Bay, Loch Lomond, a indiqué sur Facebook qu’elle a étendu ses heures d’ouverture le 24 et le 25 décembre pour permettre aux amateurs de ski de profiter le plus possible des pentes avant la fermeture forcée de deux semaines.

La station Loch Lomond se prépare à une fermeture de deux semaines. Photo : Alicia Cameron

Cette nouvelle nous attriste profondément, car nous avons travaillé dur cette présaison pour nous préparer à ouvrir , a déclaré de son côté Blair McCallum, le président de la station Mount Evergreen, à Kenora.

L’installation gérée par des bénévoles avait été contrainte de fermer ses portes prématurément lors de la saison de ski 2019-2020. Le confinement des prochaines semaines ressemble étrangement à celui du printemps, fait-il remarquer.

Jim Hemlin, chef d'exploitation au centre de ski Calabogie Peaks Resort, se dit surpris d’avoir été touché par les mêmes directives sanitaires que le sud de l’Ontario.

Jim Hemlin est chef d'exploitation du Calabogie Peaks Resort, une station de ski près du lac Calabogie. Photo : Radio-Canada / Matthew Kupfer

Je comprends mal pourquoi les gens ne pourraient pas venir profiter des centaines d’acres de territoire , explique-t-il.

Il ajoute que son centre n’est pas Mont-Tremblant ou Whistler et que 99 % des utilisateurs ne proviennent pas des autres régions de la province .

C’est très grave pour nous du point de vue des affaires , explique-t-il, affirmant que les centres de ski du Québec pourraient venir lui soutirer sa clientèle.

L’impact sur les finances est ressenti aussi du côté de Blue Mountain, un autre centre de ski et de plein air.

Des skieurs à la station Blue Mountain Photo : La Presse canadienne / Darren Calabrese

Dan Skelton, PDG du centre, affirme que la fermeture a été prononcée malgré d’importantes améliorations effectuées au cours de l’année pour préparer la saison hivernale.

Nous sommes la seule région de ski qui se trouve fermée en cette période de l’année. C’est surprenant , explique-t-il.

Sur le plan financier, M. Skelton explique que les fêtes représentent environ le tiers des revenus de la saison .

Malgré sa déception, il se dit du côté de la santé publique, citant l’importance de réduire la charge des établissements de santé .

Avec les information de Jeff Walters et de Zacharie Routhier