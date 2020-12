Quatre patinoires familiales qui sont vraiment spéciales

Jackson, Karlyn et Mitchell Gudz ne peuvent pas jouer au hockey avec leur équipe comme ils le feraient normalement? Qu’à cela ne tienne! Leurs parents Kerri Lynn et Todd Gudz leur ont construit une patinoire extérieure et ont aménagé un vestiaire dans leur garage.

Chez les Gudz, on joue au hockey à l'extérieur, sur la patinoire familiale. Photo : Radio-Canada / Radja Mahamba

Les Gudz ont toujours eu une patinoire dans leur enfance, il était normal pour eux de poursuivre cette tradition. Ils aménagent une patinoire tous les hivers.

Ce n’est pas le cas de la famille Woods. Pandémie oblige, Regan et Chas Woods cherchaient une façon d’occuper le temps de leurs deux fils, Jett et Tucker, en aménageant leur toute première patinoire familiale.

Leur défi : la cour arrière est déjà occupée par une piscine creusée. Ils ont trouvé leur solution sur YouTube.

Planches de bois et feuilles de contreplaqués ont permis de construire des solives et d’aménager le plancher de la patinoire, revêtu d’une membrane blanche. Trois jours de travail ont suffi pour construire le tout, agrémenté d’un mur coupe-vent.

Regan et Chas Woods y ont mis le paquet en se disant que s’ils ne veulent pas tenter l'expérience à nouveau l’an prochain, les solives pourront toujours servir… pour un futur chalet.

Nicole et Tyler Rice ont aménagé une patinoire intérieure pour le plus grand bonheur de leurs enfants! Photo : Radio-Canada / Radja Mahamba

Chez les Elder, on patine à l’abri des éléments. Shawne et Jen Elder avaient l’habitude d’aménager une patinoire en hiver. Il y a quatre ans, racontent-ils, ils ont décidé d’en faire une sur laquelle ils pourraient patiner toute l’année. Ils l’ont aménagée dans un grand bâtiment.

Shawne a passé plusieurs mois à bricoler un système de refroidissement qui permet de conserver la glace, même en été. Il a modifié un congélateur et placé des conduits souterrains. Ses enfants sont heureux : en plus de pouvoir patiner et jouer au hockey, ils ont aussi un endroit frais pour s’amuser les jours de grande chaleur!

La patinoire intérieure de la famille de Nicole et Tyler Rice. Photo : Radio-Canada / Radja Mahamba

Mais la palme revient peut-être à la famille Rice. Nicole et Tyler Rice ont construit leur patinoire géante dans une ancienne grange. Leurs trois filles, Callie, Leighton et Brynn, jouent habituellement au hockey et participent à des compétitions.

Avec cette patinoire, elles peuvent s’entraîner autant qu’elles le veulent. Elles ont même accès à un vestiaire chauffé. Pour leur mère Nicole, c’était important que les filles restent actives cet hiver. Pari tenu!

Avec des informations de Lianne Sabourin