Brandon Poulin condamné à la prison pour des gestes à caractère sexuel sur deux mineures

Le juge Conrad Chapdelaine s'est rendu à la suggestion commune des avocats au dossier et lui a aussi imposé une probation de trois ans.

Brandon Poulin a commis des infractions de leurre informatique, d'attouchements sexuels et d'accession à de la pornographie juvénile sur les deux victimes de 13 et 14 ans entre juillet 2017 et avril 2018 à Sherbrooke et Gatineau.

Il a aussi admis avoir commis des voies de fait à l'égard d'un détenu en psychiatrie en mars dernier.

L'accusé de 21 ans souffre d'une légère déficience intellectuelle et le juge en a tenu compte, tout comme les 15 mois de détention préventive déjà purgés.

Brandon Poulin s'est excusé auprès des adolescentes du mal qu'il a pu leur causer et il a assuré le tribunal qu'il voulait maintenant faire les bons choix.

Durant sa probation, il devra respecter plusieurs conditions, dont celle d'être suivi par une psychiatre.

Brandon Poulin verra également son nom inscrit à vie au registre des délinquants sexuels.