Uniboard veut investir 230 M $ de plus dans son usine de Val-d’Or

L’usine de panneaux de bois, qui emploie 200 travailleurs, a déjà fait l’objet de travaux totalisant 90 millions de dollars au cours des deux phases précédentes de modernisation, en 2015 et 2018.

La prochaine étape sera la plus importante et elle consistera à changer la presse à panneaux en continu.

Nos deux premières phases touchaient la préparation de la fibre, mais là on s’attaque au coeur de l’usine en changeant la presse, explique André Lemire, vice-président finances et chef Opérations financières chez Uniboard Canada. C’est une machine qui roule depuis 45 ans et qui commence à être obsolète en termes de technologie. Elle ne pourra pas éternellement continuer à produire des panneaux de qualité.

André Lemire souligne que ces travaux aideront à assurer la pérennité de l'usine. Il faut innover à ce point-ci pour allonger la vie de cette usine-là, afin de maintenir et créer des emplois. On parle d’augmenter la capacité de volume et la productivité. Il y aura aussi un impact environnemental parce qu’on réduira l’utilisation de produits chimiques dans le procédé , dit-il.

Recherche de subventions

Uniboard Canada cherche présentement à compléter le financement de son projet. La compagnie dit avoir reçu la confirmation d’une participation du gouvernement du Québec et elle sollicite maintenant un appui du fédéral, par le biais du Fonds stratégique pour l’innovation.

C’est un projet d’envergure pour assurer la survie de l’usine à long terme et il y a quand même du risque comme vous pouvez l’imaginer, ajoute André Lemire. C’est nécessaire d’avoir un partage de risque pour réconforter tout le monde dans le projet, y compris nos actionnaires et nos banques. On a vraiment besoin de l’appui du fédéral pour compléter le financement.

Si les démarches de la compagnie sont fructueuses, Uniboard pourrait commencer les travaux dès 2021. La construction pourrait s’étirer sur trois ans, pour une mise en service de la nouvelle presse en 2024 ou 2025.