Un Noël blanc pour certaines régions de l’Ontario

Des avertissements de neige sont en vigueur pour plusieurs secteurs dans le Nord de l’Ontario, allant de Dryden dans le Nord-Ouest jusqu’à la baie James et la région de Timmins dans le Nord-Est.

Les accumulations pourraient atteindre jusqu’à 30 cm par endroits.

Des avertissements de tempête hivernale ont également été publiés par Environnement Canada, notamment pour les communautés bordant l’ouest et le nord du lac Supérieur.

Des vents avec des rafales de 50 à 60 km/h y souffleront à partir de mercredi soir ou jeudi, et occasionneront de la poudrerie.

Les habitants du Nord-Est ont aussi été avertis de la possibilité d’une autre chute de neige importante le matin de Noël.

La grande majorité du Sud de l’Ontario fait l’objet mercredi midi d’un bulletin météorologique spécial à l’approche d’un système de basse pression qui se déplace vers le nord.

De la pluie forte est prévue à partir de mercredi soir dans la région du Grand Toronto avant de se transformer en neige avec le passage d'un front froid, entre jeudi soir et vendredi matin.

Selon Environnement Canada, il y a encore beaucoup d’incertitudes quant à la trajectoire exacte de cette dépression et au moment de la transition de la pluie en neige .

Dans le Grand Sudbury, Espanola, Nipissing Ouest et North Bay, la pluie commencera ce soir ou cette nuit, avant de se changer en neige jeudi après-midi, avec une accumulation de 5 à 15 cm.

Cette neige pourrait se changer en grésil ou en pluie verglaçante le jour de Noël. Du verglas est aussi possible dans dans le Centre et le Sud-Ouest d'ici vendredi, dont à London et Parry Sound.