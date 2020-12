La Côte-Nord enregistre cinq nouveaux cas de COVID-19

Le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord dénombre trois nouveaux cas dans la MRCMunicipalité régionale de comté de Manicouagan, un de plus dans celle de Sept-Rivières et un autre dans la MRCMunicipalité régionale de comté de la Haute-Côte-Nord.

Avec trois guérisons supplémentaires, la région compte 38 cas actifs de COVID-19, parmi lesquels une seule personne est hospitalisée.

Le bilan des décès reste stable, avec un total de trois sur la Côte-Nord.

Cas par MRC : Basse-Côte-Nord : 4

Caniapiscau : 6

Haute-Côte-Nord : 14 (+1)

Manicouagan : 80 (+3)

Minganie : 15

Sept-Rivières : 161 (+1) Source: CISSS de la Côte-Nord

Ailleurs au Québec, 2247 nouvelles infections et 73 nouveaux décès ont été enregistrés. Il s'agit de la hausse quotidienne la plus élevée depuis le début de la pandémie dans la province.