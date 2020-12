Bilan de l’année 2020 des maires de la Mauricie-Centre-du-Québec

Trois-Rivières, une ville unie selon le maire Jean Lamarche

Dès les premiers jours de la pandémie, le maire Jean Lamarche raconte avoir voulu transformer la menace en possibilité. Il estime que la Ville et ses partenaires y sont parvenus, notamment avec la présentation du spectacle de la fête nationale à l’Amphithéâtre Cogeco. Ça a été un moment fort, un moment très important parce que pour les gens de Trois-Rivières, ça nous a permis de voir la place qu’on pourrait occuper , affirme-t-il.

Il y a des choses qu’il fallait faire et expliquer en même temps qu’on le faisait , raconte Jean Lamarche. Il se rappelle particulièrement de devoir convaincre la population de l’utilisation des clôtures pour rendre la rue des Forges piétonne pendant la saison estivale.

Je veux souhaiter à tout le monde le courage et aussi la force de prendre le temps des Fêtes pour se replier sur eux-mêmes , dit Jean Lamarche, en expliquant que le temps passé à la maison en suivant les mesures sanitaires permettra de contribuer au succès de la relance.

L’année la plus difficile de la décennie du maire de Shawinigan

En poste depuis 2009, le maire de Shawinigan estime que 2020 a été l’année la plus difficile de la dernière décennie. Le travail a été ardu et dans ce sens-là, on a juste hâte que ça se termine , affirme Michel Angers. Il a rappelé du même souffle les mois éprouvants de la première vague, alors que les cas et les décès s’accumulaient au CHSLD Laflèche.

Moi je n’y ai pas trouvé grand-chose de positif. Michel Angers, maire de Shawinigan

Image tirée d'une vidéo montrant des centaines de véhicules défilant devant le CHSLD Laflèche dans le secteur Grand-Mère de Shawinigan en soutien au personnel et aux résidents au mois de mars. Photo : Facebook / Pascal Bastarache

Après avoir cumulé une double tâche d’adapter les services de la Ville aux directives sanitaires tout en poursuivant les projets déjà en marche, le maire de Shawinigan garde espoir que 2021 marque un certain retour à la normale.

Michel Angers a déjà annoncé qu’il se représenterait aux élections municipales l’automne prochain. Malgré une année chargée, il compte profiter des vacances pour avancer certains dossiers qui attendent sur son bureau. Je suis un workaholic, je ne vais pas changer , laisse-t-il tomber. Il promet tout de même de se reposer, profiter du Parc national de la Mauricie et faire de la lecture.

Une pandémie plus éprouvante qu’un tsunami pour André Bellavance

Alors qu’il était député pour le Bloc Québécois, André Bellavance, aujourd’hui maire de Victoriaville, avait dû participer à une opération de rapatriement de résidents de sa circonscription pris à l'étranger à la suite du tsunami de 2004. Ça, je pensais que c’était le pire moment que j’aurais eu à vivre. Je pensais pas vivre quelque chose comme [la pandémie] , a-t-il raconté au micro de Toujours le matin.

Il a fallu innover. Il a fallu faire des choses qu’on n’avait pas pensé nécessairement faire tout de suite, pour faire en sorte que les gens continuent d’avoir une vie et surtout continuer d’avoir des services , explique André Bellavance en ajoutant qu’il a dû prendre certaines décisions qui ne faisaient pas l’unanimité, comme la piétonnisation d’une partie du centre-ville. Il affirme que, selon un sondage mené, cette mesure a été somme toute appréciée par les citoyens et a permis aux restaurateurs de sauver leur saison estivale.

Victoriaville, qui avait été relativement épargnée pendant la première vague, a connu une flambée des cas de COVID-19 ces dernières semaines, spécialement dans les résidences privées pour personnes âgées. C’est ça qu’on nous pose souvent comme question: qu’est-ce qui a pu se passer? Si on voyait un signe de relâchement, je pense qu’on aurait multiplié les interventions , assure le maire qui compte célébrer les Fêtes en ligne avec amis et famille.

Le regard philosophique du maire de Bécancour

Pour Jean-Guy Dubois, maire de Bécancour, l’année 2020 aura été une année de prise de conscience. C’était peut-être une année nécessaire, jusqu’à un certain point. Au niveau de la consommation, au niveau du consumérisme absolument incroyable à tout point de vue auxquels il faut penser comme société , affirme le maire. Il souligne que l’achat local dans la région a permis de créer un nouvel équilibre selon lui.

Mon père disait toujours: "C’est peut-être un mal pour un bien." J’espère que ça va finir par être un bien. Jean-Guy Dubois, maire de Bécancour

Jean-Guy Dubois souhaite tout de même pouvoir retrouver des contacts humains plus normaux au cours des prochains mois. L’arrivée du vaccin lui donne de l’espoir alors qu’il tente de voir du positif dans cette année de chamboulements.

Alors qu’il a promis de rendre sa décision à savoir s’il se présente à nouveau ou nom aux élections municipales en 2021 en janvier, Jean-Guy Dubois désire profiter des nombreuses activités extérieures offertes dans sa ville pendant la période des Fêtes.

La mairesse de Nicolet s’ennuie du contact avec les citoyens

Au cours des dernières semaines, la mairesse de Nicolet, Geneviève Dubois, a participé à la tournée du père Noël dans sa ville et à la distribution de paniers de Noël. J’ai réalisé que je me suis beaucoup ennuyée d’eux (les citoyens). On est habitués d’avoir des activités, des représentations, et il n’y en a pas eu cette année. J’étais contente de les voir et de leur souhaiter de joyeuses Fêtes en personne , raconte-t-elle.

J’ai vu le meilleur des gens ressortir. Geneviève Dubois, mairesse de Nicolet

Même en se tenant à distance, le père Noël a su mettre des sourires sur les visages des enfants lors de sa tournée à Nicolet. Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

Geneviève Dubois qualifie l’année 2020 de surréelle alors qu’en plus de jongler avec la pandémie, elle devait assumer à la fois son rôle de mairesse et de directrice générale. Si elle réfléchit toujours à sa participation aux élections en 2021, elle assure toujours prendre goût à son rôle en politique municipale. C’est plus dans tout l’équilibre que ça demande à la vie pour arriver à faire ça, de façon saine sans se perdre. C’est plus dans cet équilibre-là que la réflexion va se faire , explique-t-elle.