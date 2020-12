Un premier vaccin administré en Chaudière-Appalaches... dans un milieu en éclosion

Le CISSS de Chaudière-Appalaches a reçu 2 plateaux de 975 doses, pour un total de 1950 doses. La moitié a pris le chemin de l'Hôpital de Saint-Georges, où les premiers vaccins seront administrés demain, et l'autre moitié vers le CHSLD Paul-Gilbert, où une trentaine de résidents seront vaccinés dès aujourd'hui.

Ce CHSLD est actuellement considéré comme un milieu en éclosion. Selon le plus récent bilan, il y a 50 résidents et 44 travailleurs infectés par le nouveau coronavirus.

Un vaccin plus que bienvenu

Pour Valérie Roy, coordonnatrice administrative pour la direction du soutien à l'autonomie des personnes âgées, ce premier vaccin est plus que bienvenu au CHSLD Paul-Gilbert.

On est très content. Si on peut protéger les gens qui ne l'ont pas eu encore : nos travailleurs, nos usagers. C'est notre objectif et on travaille pour ça depuis le début , commente-t-elle.

En raison de l'éclosion, le personnel médical vaccine de chambre en chambre pour limiter les risques de propagation.

On a une équipe de deux infirmières, une infirmière auxiliaire ainsi qu'une aide de service qui se déplace sur l'unité, vont faire l'administration vaccinale, l'administration, la surveillance post-vaccinal, donc c'est une opération qui est un peu plus longue , Julie Lambert, adjointe à la direction régionale de la santé publique

Le bilan s'alourdit

Au cours des 24 dernières heures, 96 nouveaux cas ont été détectés en Chaudière-Appalaches et 193 dans la Capitale-Nationale.

Avec 13 morts supplémentaire, la Capitale-Nationale compte désormais 605 victimes de la COVID-19, contre 167 pour Chaudière-Appalaches, qui recense six morts au cours des 24 dernières heures.

Avec les informations d'Hadi Hassin