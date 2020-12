Pas de nouveaux cas de COVID-19 en Abitibi-Témiscamingue

Le Centre intégré de santé et services sociaux (CISSS) de l'Abitibi-Témiscamingue rapporte que la région compte un cas de moins puisqu’une des personnes infectées a changé son adresse pour une autre à l'extérieur de la région.

La région compte donc 15 cas actifs, dont 12 se trouvent dans la MRC de la Vallée-de-l'Or. Le nombre de cas rétablis s'élève à 124.

Le CISSS indique qu'il ne diffusera pas de données ni de tableaux sur l'évolution des cas de COVID-19 dans la région entre le 24 et le 27 décembre inclusivement. Le ministère de la Santé et des services sociaux ne publiera pas de données non plus les 25 et 26 décembre.

Quand les vaccins vont-ils arriver?

La période de vaccination contre la COVID-19 qui était prévue en début de semaine au CHSLD Pie-XII à Rouyn-Noranda a été retardée de quelques jours.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux affirme qu’il est impossible de préciser à quel moment les premiers vaccins seront donnés en raison de tous les changements liés à la vaccination.

Sur sa page Facebook, l’organisation confirme avoir récemment reçu un congélateur au CHSLD lui permettant de maintenir les vaccins à la bonne température.

Les résidents et employés du CHSLD Pie-XII seront les premiers à recevoir le vaccin.