COVID-19 : 73 décès de plus et 2247 nouveaux cas au Québec

La santé publique fait également état de 74 nouveaux décès, ce qui porte à 7867 le bilan total des pertes de vie liées à la COVID-19 depuis février dernier. Un décès non attribuable à la COVID-19 a été retiré du bilan total des morts dus à la maladie au Québec.

Parmi les 74 nouveaux décès recensés, 11 sont survenus dans les 24 dernières heures, 56 entre le 16 et le 21 décembre, 5 avant le 16 décembre et 2 à une date inconnue.

Le nombre des hospitalisations a quant à lui augmenté de 12 par rapport aux données de la veille pour un total de 1067 patients alités en raison de la COVID-19. De ce nombre, ­142 personnes sont traitées aux soins intensifs, soit 5 de plus que la veille.

Les efforts de dépistage se poursuivent pendant ce temps dans toute la province, où 36 498 tests ont été effectués en date du 21 décembre.

Cela porte à 4 648 504 le nombre total des prélèvements effectués au Québec depuis le début de la pandémie.

Mardi, 1891 doses de vaccin ont été administrées au Québec, pour un total de 7229 depuis le début de la campagne de vaccination, le 14 décembre dernier.

La campagne de vaccination pourra s'intensifier au cours des prochaines semaines car Santé Canada a annoncé mercredi matin avoir approuvé l'utilisation du vaccin contre la COVID-19 de la pharmaceutique Moderna.

À noter

La Santé publique du Québec ne publiera pas de bilan les 25 et 26 décembre prochains ni les 1er et 2 janvier 2021. Des données abrégées seront publiées les 27 décembre et 3 janvier.