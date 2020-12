Cinq façons d'éviter les incendies pendant le temps des Fêtes

1. Tester ses avertisseurs de fumée

Je ne peux pas mettre assez d’emphase sur la nécessité d’avoir des avertisseurs de fumée qui sont fonctionnels , commence M. Fillion.

Il recommande d'avoir au moins un détecteur par étage, et de les tester régulièrement à l'aide des boutons prévus à cet effet.

2. Ne rien ranger dans le four ou sur les ronds de poêle

Ensuite, il met en garde contre les feux de cuisson, qui représentent le plus important risque d'incendie au Québec.

Pas plus tard que la semaine passée, on a eu un incendie à Sherbrooke à cause de quelqu'un qui a parti son four autonettoyant [...]. Mais le problème, c’est que la personne avait laissé quelque chose dans son four , relate-t-il.

C’est vraiment facile d’accrocher un bouton, de partir un rond de cuisson sans faire exprès, donc c’est un comportement à éviter , ajoute-t-il en demandant aux citoyens d'éviter de ranger quoi que ce soit à l'intérieur du four ou sur le dessus de la cuisinière.

Les distractions sont aussi derrière beaucoup des feux de cuisson, constate-t-il.

Les gens sortent fumer à l’extérieur, ils vont s’occuper des enfants… , note-t-il en rappelant que l'attention est de mise en cuisine.

3. Mettre les cendres chaudes en lieu sûr

Alors que plusieurs personnes vont profiter des Fêtes pour se recroqueviller devant un feu de foyer, Vincent Fillion note que les cendres chaudes doivent être manipulées sécuritairement pour éviter non seulement les incendies, mais aussi les intoxications au monoxyde de carbone.

Les cendres devraient toujours être placées dans un contenant métallique et sorties tout de suite, loin de tout combustible, souligne-t-il.

Ce que je dis aux gens, c’est de les mettre en plein milieu du terrain, où ça ne touche à rien. Pas proche du cabanon, pas proche du patio, loin de la maison.

4. Faire attention aux sapins secs

Toujours dans l'esprit des Fêtes, il relève que les sapins naturels peuvent s'enflammer.

Je ne veux pas faire peur aux gens avec ça, mais le danger qu’il [le sapin naturel] soit sec est réel. L’arroser tous les jours est super important. Vincent Fillion, préventionniste au Service de protection contre les incendies de Sherbrooke

L’autre façon d’éviter qu’il y ait un incendie avec un sapin naturel est de l’éloigner des prises électriques ou de tous les autres éléments chauffants, que ce soit un foyer ou une chaufferette. La distance sécuritaire à avoir est d'un mètre , ajoute-t-il.

Il suggère aussi de vérifier l'homologation de ses lumières de Noël et de ses autres décorations, surtout si elles ont été achetées sur Internet ou à l'étranger. Les lettres « CSA » et « ULC » signifient qu'elles sont sécuritaires, observe-t-il.

5. Avoir plus d'un brûleur à fondue

M. Fillion met finalement en garde contre les brûleurs à fondue.

On doit avoir au moins deux brûleurs. Il ne faut jamais remplir de liquide inflammable un brûleur qui a déjà été utilisé. Donc si votre fondue se prolonge dans le temps, vous aurez besoin de deux brûleurs.

Les installations à fondue électriques représentent moins de danger d'incendie, conclut-il.