Les jeunes Québécois retrouveront-ils le bonheur en 2021?

Selon L’Indice du bonheur Léger ( IBLIndice du bonheur Léger ), une firme qui évalue depuis presque 15 ans l’état d’esprit des populations, les Québécois n’ont jamais été aussi tristes que pendant le confinement.

Avant la pandémie, leur indice du bonheur se situait à 75,2 %, mais au mois de mai, au plus fort de la première vague, il a fait une chute importante de 15 points pour se situer à 69,9 %.

Jamais le niveau de bonheur des Québécois n’avait atteint un si bas plancher, indique en entrevue le fondateur de l’ IBLIndice du bonheur Léger , Pierre Côté.

L’indice s’est quelque peu relevé en septembre, au moment où les mesures sanitaires se sont assouplies, mais depuis rien n’indique que cet état d'esprit s’en va en s’améliorant.

De fait, une enquête menée par Statistique Canada  (Nouvelle fenêtre) , publiée à la fin du mois de décembre sur leur site web, révèle sensiblement les mêmes conclusions à propos de la satisfaction qu'ont les Canadiens à l'égard de leur vie.

L'organisme public indique que le niveau de satisfaction des Canadiens a considérablement baissé depuis 2003 et que, cette année, la pandémie a eu des répercussions « sans précédent » sur ce taux de bonheur.

Ce qui est le plus inquiétant, soutient Pierre Côté, c’est que les jeunes âgés de 18 à 24 ans représentent la tranche d’âge qui est la plus malheureuse.

Le bonheur des jeunes est nettement plus affecté que le bonheur des personnes âgées, parce que c'est eux autres qui souffrent le plus [des impacts] du confinement , explique-t-il.

Les relations sociales et familiales sont des valeurs très importantes pour les jeunes adultes et quand ils en sont privés, leur indice chute.

C’est fou , s’exclame Pierre Côté, parce que ce sont les personnes âgées qui meurent dans les CHSLD, mais ce sont les plus jeunes qui sont affectés au niveau du bonheur.

L'équipe de l'émission Sur le vif a demandé à ses auditeurs de partager une astuce qui leur permet d'atteindre le bonheur en ce temps de pandémie.

Loading…

Une récente étude de l’Université Sherbrooke révèle également que le bien-être psychologique des jeunes adultes québécois a empiré depuis le début de la deuxième vague.

Des résultats rendus publics au début du mois de décembre montrent que près de la moitié des répondants âgés de 18 à 24 ans (46 %) présentent des symptômes qui s’apparentent à un trouble d’anxiété ou à une dépression.

Or, si l’on en croit Pierre Côté, le confinement n’explique pas à lui seul la raison pour laquelle les jeunes adultes sont anxieux et dépressifs. Depuis plusieurs années, grâce à son outil, il remarque que l’indice du bonheur des 18-24 ans est en chute libre, au Québec.

Les jeunes Québécois ne sont pas heureux depuis longtemps, dit-il, et la crise sanitaire ne fait que ressortir ça de façon spectaculaire .

Qu’est-ce qui s’est passé pour que nos jeunes soient devenus comme ça? Pourquoi c’est devenu l’un des groupes les plus pessimistes? , se questionne M. Côté. Il faudrait regarder ça attentivement.

Mais plus important encore, Pierre Côté se demande pourquoi les dirigeants ne se servent pas des statistiques sur le bonheur des Québécois pour agir.

L' IBL Indice du bonheur Léger  (Nouvelle fenêtre) est basé sur l'auto-évaluation de plus de 100 000 répondants depuis 2018. Il est calculé sur la base d'un algorithme développé par Léger Analytics à partir d'un questionnaire de 34 questions.

L’indice du bonheur Léger ( IBLIndice du bonheur Léger ) permet d’évaluer l’état d’une société autrement que par des indices économiques et financiers, explique le fondateur. Il permet de qualifier et de quantifier les valeurs qui influencent le bonheur.

C’est une mine d’or qui n’a pas d’équivalence, mais que l’on boude un petit peu parce que cela s’appelle bonheur. Le mot bonheur est très galvaudé , déplore-t-il.

Même si on parle du bonheur en termes statistiques, comme je le fais, il y a cet élément-là, qui va toujours rester, que c’est relatif, que c’est subjectif, que c'est vaseux, donc que ça ne peut pas être vraiment sérieux.

Tout ce qui se mesure, on peut l’améliorer. Donc si on est capable de mesurer le bonheur, on va être capable de l’améliorer.

Pierre Côté