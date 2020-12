Le PDG d'Urgences-santé démissionne après des plaintes pour harcèlement

Nicola D’Ulisse, le grand patron d’Urgences-santé, quittera finalement ses fonctions de président et directeur général à la suite des conclusions d’une enquête sur deux plaintes pour harcèlement qui avaient été déposées à son endroit.

À la fin septembre, le PDG d'Urgences-santé avait abandonné ses fonctions pour une période indéterminée après le dépôt de ces plaintes.

Suivant les démarches annoncées en septembre dernier relatives à la Politique de prévention et de gestion de l’incivilité, du harcèlement et de la violence en milieu de travail et l’enquête indépendante qui a été menée, monsieur Nicola D’Ulisse a pris la décision de quitter officiellement la Corporation d'Urgences-santé , a annoncé le service des communications dans un communiqué interne.

Nicolas D'Ulisse Photo : Urgences-santé

Yvan Gendron, qui assumait ces fonctions, par intérim, depuis le 15 octobre dernier, poursuivra son mandat intérimaire.

M. Gendron avait été précédé de Daniel Jacques, le directeur général adjoint aux opérations d’Urgences-santé, qui avait pris la relève lors du départ de Nicola D’Ulisse.