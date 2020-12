La Saskatchewan fixe le coût de la tonne de carbone à 40 $ pour les grands émetteurs

Les entreprises qui ne respectent pas les normes d'émission n'auront pas à régler leur facture avant l'année prochaine.

La province affirme que l'argent sera collecté en octobre 2021 et sera versé au Fond technologique de la Saskatchewan, l'un des trois fonds de conformité établis dans le cadre du plan provincial de lutte contre les changements climatiques.

David Stevenson, le directeur des politiques et programmes sur les changements climatiques au ministère de l'Environnement de la province parle du programme Initiative comme d’un programme avant tout voulant inciter les entreprises à se conformer.

Le programme est là pour que les émetteurs réglementés puissent réduire leurs émissions dans leurs installations et ainsi réduire leurs émissions. Le but, c’est que les grands émetteurs fassent des changements et visent à réduire les émissions de leurs installations , explique-t-il.

Selon la province, ce changement n’est pas une taxe sur le carbone parce qu’il s’agit plutôt d’une alternative pour les grandes industries afin de choisir de réduire leurs émissions, et comment le faire.

Pour les entreprises ne pouvant respecter les normes, les autres options - en plus de payer - comprennent l'achat de crédits compensatoires par le biais d'un plafonnement et d'échange ou de tout simplement respecter les normes de performance, précise la province.

Différentes options pour payer

Autre changement : les petites entreprises pétrolières et gazières pourront désormais opter pour la tarification provinciale du carbone.

Les entreprises qui émettent plus de 25 000 tonnes de CO2 étaient déjà réglementées au niveau provincial. Cependant, les petites sociétés pétrolières et gazières en amont peuvent désormais choisir de souscrire au plan de la province plutôt qu'au programme fédéral.

Une option qui offre de la flexibilité aux petites entreprises, croit David Stevenson.

La Saskatchewan tire un revenu important de l'exploitation du gaz, mais aussi du pétrole. (Archives) Photo : Radio-Canada / Yves Levesques

De nombreuses installations pétrolières et gazières sont assez petites. Mais une fois regroupées, chaque puits par exemple, finit par produire beaucoup de CO2. Nous autorisons le secteur pétrolier et gazier à regrouper leurs installations pour souscrire à une option ou à une autre , explique-t-il.

Selon David Stevenson, il y a 66 entreprises à grande émission enregistrées dans la province, ainsi que 24 entreprises à grande émission regroupant plus de 10 000 installations individuelles.

Selon lui, cette initiative permettra de laisser plus de temps aux entreprises d’ici de se soumettre aux réglementations sans toutefois être pénalisé par la taxe sur le carbone du gouvernement fédéral.

L’initiative offre un abri à la taxe sur le carbone et permet aux entreprises de procéder à ces réductions de la manière qui leur convient le mieux , dit-il. Ainsi, les entreprises peuvent choisir de cotiser à un fonds technologique, d'acheter un crédit compensatoire ou d'utiliser un crédit de meilleure performance s'ils en ont obtenu un, ou de l’acheter un à une autre entreprise ayant de meilleures performances , précise-t-il.

Le gouvernement repousse à 2022 le programme de compensation des gaz à effet de serre

Le programme de compensation des gaz à effet de serre de la province, qui devait être lancé en janvier 2021, a été repoussé à 2022.

La province précise que des délais dus à la crise de la pandémie ont forcé le gouvernement à revoir ses plans.

Le programme — qui est toujours en cours de développement — émettra des crédits compensatoires pour la réduction des gaz à effet de serre. Ces crédits pourraient ensuite être vendus à d'autres organisations et entreprises pour tenir compte de leurs émissions.

La province prévoit que le programme de compensation entraînera une réduction de 10 % des émissions.

Avec les information de Mickey Djuric