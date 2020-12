La taille des navires influence le risque de mortalité des baleines, selon une étude

Sean Brillant est un biologiste spécialisé en conservation pour la Fédération canadienne de la faune et le coauteur d’une étude de l’Université Dalhousie à Halifax. Il s'intéresse au lien entre la vitesse des navires et le risque qu'une collision mortelle avec une baleine soit mortelle.

Ralentir les grands navires ne réduit pas autant le facteur de mortalité qu’on l’aurait espéré , affirme Sean Brillant.

Selon lui, même si les navires respectent les limites de vitesse dans le golfe du Saint-Laurent, où les baleines noires se nourrissent pendant l’été, le risque qu'une baleine meurt en cas de collision est de 80 %.

Même si les restrictions de vitesse [...] aident probablement à réduire les risques de tuer les baleines, ça ne règlera pas le problème. Ce n’est pas suffisant , dit-il.

Plusieurs facteurs influencent la mortalité

Les experts estiment qu’il reste environ 350 baleines noires de l'Atlantique Nord, même si les chercheurs affirment que trois baleineaux sont nés en décembre.

Les principales causes de mortalité pour ces baleines sont l’empêtrement dans de l’équipement de pêche ainsi que les collisions avec des navires. De 2017 à 2020, 45 morts de baleines noires ont été observés dans les eaux canadiennes et américaines, mais les scientifiques croient que ce nombre est en fait plus élevé.

Plusieurs facteurs jouent un rôle dans les risques de mortalité, dont la taille du navire, sa vitesse, la taille de la baleine, la surface de contact, l’épaisseur de son gras et de ses muscles.

Par exemple, selon Sean Brillant, un navire de 45 tonnes qui se déplace à 10 nœuds et qui percute une baleine en plein centre de son corps a environ 70 % de chances de la tuer. En comparaison, un bateau de 500 tonnes qui se déplace à la même vitesse a environ 80 % de chances de causer une collision mortelle.

« Le bateau respecte les limites de vitesse, mais il y a quand même 80 % [de risque] », fait remarquer Sean Brillant.

Par ailleurs, l'étude démontre que des bateaux plus petits, comme des bateaux de pêche, peuvent aussi tuer ces mammifères marin en les heurtant. Le chercheur indique que les pêcheurs avec qui il a partagé ces informations étaient surpris de l’apprendre.

On ne peut pas donner de passe-droit à ces bateaux et assumer qu’ils ne causent pas de tort , affirme Sean Brillant

Les navigateurs de ces bateaux doivent savoir qu’ils peuvent blesser les baleines et évidemment être sur leurs gardes pour éviter [les collisions]. Sean Brillant , biologiste et coauteur de l'étude

Des changements en 2020

En 2020, Transports Canada a modifié plusieurs de ses restrictions pour protéger les baleines noires de l'Atlantique Nord dans les eaux canadiennes.

Le gouvernement a mis sur pied deux nouvelles zones de gestion saisonnières pour les navires dans le golfe du Saint-Laurent, une zone d'essai volontaire de restriction de vitesse près du détroit de Cabot, ainsi qu’une zone de restriction obligatoire de vitesse située à l'intérieur ou près de la vallée de Shediac, indique le site internet de Pêches et Océans Canada.

L’étude de l’Université Dalhousie, dirigée par Sean Brillant, l’océanographe physique Dan Kelley et James Vlasic, a été partagée avec les autorités gouvernementales et les entreprises de transport.

Elle a été incluse dans les efforts de gestion de la faune marine de Transports Canada, indique une porte-parole. C’est notamment ce qui a poussé le gouvernement a modifier ses restrictions pour qu’elles s’appliquent aux navires de plus de 13 mètres, au lieu de 20 mètres comme c’était le cas précédemment.

Ces mesures sont constamment révisées et réévaluées en utilisant toutes les données scientifiques disponibles pour s’assurer de leur efficacité , indique Sau Sau Liu, porte-parole de Transports Canada.

Avec des informations de CBC