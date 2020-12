Le Père Noël pourrait se faire attendre en raison des retards à Postes Canada

David Harrison pensait être en avance cette année, en achetant ses cadeaux de Noël en ligne à la fin du mois de novembre. La veille du réveillon, ce résident de Halifax a toutefois perdu espoir de recevoir sa livraison à temps.

Je ne sais pas du tout quand [les cadeaux] vont arriver, déplore-t-il. Je ne sais même pas où ils sont. Je vais sûrement envoyer quelques boîtes avec un imprimé de cadeau disant “voilà ce qui te reviens, en espérant qu’il arrive à un moment en janvier.

Le présent pour sa femme, en provenance de Winnipeg, fait partie des colis qu’il attend. David Harrison explique que le numéro de traçabilité montre que le cadeau a été envoyé le 27 novembre de Winnipeg et est arrivé le 7 décembre à Montréal. Depuis, il n’a pas bougé.

Je n’ai aucune nouvelle de la date à laquelle il est censé quitter [Montréal], lance-t-il. Je ne sais pas ce qu’il se passe. On me laisse juste attendre, en espérant qu’il arrive d’ici le 25 décembre.

Faith Co a de son côté partagé récemment ses frustrations sur Twitter : les cadeaux de ses parents, censés arriver à Winnipeg, sont eux aussi toujours bloqués à Montréal.

Avec tout ce qui est fermé dû à la pandémie, [Postes Canada] savait que tout le monde allait magasiner en ligne, peut-on lire. C’est très frustrant qu’elle n’ait pas anticipé les choses pour s’y préparer.

100 semi-remorques coincées à Winnipeg

On est très occupée , confirme Cameron Fortier, vice-président de la section locale du Syndicat des travailleurs et des travailleuses des postes à Winnipeg.

Mardi, au moins 100 semi-remorques pleins de courrier attendaient encore de sortir de la capitale manitobaine, indique-t-il.

Les employés des postes font déjà face à des volumes plus importants de produits à envoyer depuis le début de la pandémie, explique-t-il. En plus de cela à Winnipeg, ils s’accumulent depuis le Vendredi fou.

Nous faisons beaucoup d’heures supplémentaires à l’usine, les facteurs en font aussi des tonnes pour livrer le maximum de colis avant Noël.

Dans une déclaration, Postes Canada soutient avoir reçu un nombre sans précédent de courrier et avoir livré un record de 10 millions de colis la semaine dernière.

Les importants volumes de colis pour les fêtes ont commencé une semaine plus tôt cette année, et cela aura duré toute la saison, indique la porte-parole de Postes Canada Valérie Chartrand. Pour cela, nous avions encouragé les Canadiens à commencer à magasiner tôt en octobre et à envoyer leurs colis rapidement.

Le défi distanciation physique

Pour Cameron Fortier, le principal défi des employés est de devoir assurer la distanciation physique lorsqu’ils travaillent. Ils ne peuvent ainsi plus s’entasser pour libérer les installations de tri, et ce, partout au pays. C’est un problème d’espace , dit-il.

Le représentant local du Syndicat demande aux Canadiens de faire preuve de patience et de déneiger leurs maisons pour faciliter le travail des facteurs, qui pourront toujours arriver d’ici Noël.

Gardez vos lumières allumées, vos entrées dégagées, et nous ferons tout notre possible , renchérit-il.

Avec les informations de Austin Grabish