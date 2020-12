Comment la pandémie a changé le travail des médias

Être journaliste, animateur ou caméraman est bien différent durant la pandémie. Le domaine des médias, comme les autres milieux de travail, a dû s’ajuster à cette nouvelle réalité, non sans peine. Découvrez l’envers du décor.

Sur le terrain, tout est plus compliqué. Les journalistes tentent le plus possible d’effectuer leurs entrevues à l’extérieur. Pour rester à bonne distance, ils utilisent une grande perche ou installent le micro sur un trépied. Évidemment, les entrevues par vidéoconférence sont nombreuses pour limiter les contacts.

Le journaliste Philippe L'Heureux et la cinéaste Lynda Paradis font une entrevue à bonne distance avec une intervenante. Photo : Tanya Bouchard

Il faut constamment gérer les risques pour éviter d’être infecté par la COVID-19. La situation est loin d’être comparable aux travailleurs de la santé, mais les équipes doivent tout de même être vigilantes. Le port du masque, par exemple, est une règle de base. D’ailleurs, les caméramans ont rapidement constaté que le froid, le masque et la caméra ne faisaient pas bon ménage!

Les cinéastes doivent user d’ingéniosité parce que, la plupart du temps, ils ne peuvent plus filmer à l’intérieur. Ils sont souvent contraints de prendre leurs images à travers une fenêtre ou en ouvrant la porte extérieure.

Le caméraman Frédéric Pepin et ses collègues portent un masque lors de leur tournage. Photo : Radio-Canada / Vicky Boutin

Dans le studio de radio, l’expérience est transformée. D’abord, des panneaux de plexiglas ont été installés pour protéger animateurs et journalistes, même chose en régie. Le style « aquarium » est devenu la norme!

Un nouveau bureau de travail entouré de plexiglas a été installé dans le studio radio pour mettre de la distance entre les collaborateurs. Photo : Radio-Canada / Vicky Boutin

Fini le temps où les invités se présentaient en studio pour une entrevue radio. Ils sont tous au bout du fil désormais. C’est un changement important pour les animateurs, habitués à mener la plupart de leurs entrevues face-à-face. Même les collaborateurs réguliers participent souvent à l'émission par vidéoconférence à partir de la maison.

Le studio est rempli de lingettes désinfectantes pour tout nettoyer, mais rien ne vaut éviter carrément les contacts.

Des lingettes désinfectantes sont fréquemment utilisées par les membres des équipes pour nettoyer les espaces de travail, comme ici dans le studio radio. Photo : Radio-Canada / Vicky Boutin

Des tâches qu’on n’aurait jamais pensé faisables à distance sont désormais effectuées de la maison. La responsable des affectations, par exemple, coordonne toute l’équipe de journalistes et de caméramans à partir de chez elle. Merci au téléphone, aux textos et aux courriels! La tâche est colossale.

Les articles publiés sur le site web de Radio-Canada sont aussi rédigés à distance. Toutes les images et les entrevues sont accessibles de la maison par l’entremise d’une connexion Internet sécurisée.

La journaliste Vicky Boutin et ses collègues travaillent à partir de la maison pour faire la rédaction des articles qui se retrouvent sur le site web. Une réunion virtuelle a lieu en matinée pour préparer la journée. Photo : Radio-Canada

L’image de la salle des nouvelles bourdonnante d’activités a bien changé. Les quarts de travail ont été ajustés pour que les employés qui doivent continuer à travailler à la station de Chicoutimi se croisent le moins possible. Les espaces libres sont plus nombreux pour respecter une distance minimale de deux mètres entre les travailleurs.

À 9 h, la salle des nouvelles est habituellement bourdonnante. Depuis la pandémie, l'ambiance a beaucoup changé en raison du télétravail. Photo : Radio-Canada / Vicky Boutin

Dans la régie télé, les deux postes de travail sont à une distance réglementaire, si bien qu’un séparateur en plexiglas n’a pas été nécessaire. L’aiguilleur et l’assistant-réalisateur peuvent vaquer à leurs tâches sans risquer le moindre contact.

Dans la régie télé, les collègues sont suffisamment éloignés pour ne pas porter le masque. Leur espace de travail est régulièrement nettoyé. Photo : Radio-Canada / Lynda Paradis

L’équipe peut heureusement compter sur le vaillant Guy qui nettoie chaque espace de travail, désinfecte les poignées de porte et s’assure de tuer les microbes. Sans son aide précieuse, il serait difficile de continuer à naviguer. Comme quoi les plus petits gestes sont souvent les plus importants.