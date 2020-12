Limitez vos contacts, prescrit une médecin qui connaît bien la COVID-19

La Dre Isabelle Anne Girouard, urgentologue au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont à Moncton, prenait beaucoup de précautions pour protéger sa famille de la COVID-19.

On était une famille que je gardais très à l’abri. On avait une routine familiale. On voyait des gens proches de nous. On voyait des amis par Zoom. On ne visitait pas. On n’avait pas d’invités chez nous , souligne-t-elle.

À la mi-novembre, la situation dans la région semblait peu inquiétante.

Le vendredi 13, on avait mis notre arbre de Noël et c’était comme un air plus de fêtes dans la maison. On a étudié la situation. La phase était encore en alerte jaune. Il y avait deux cas positifs documentés dans la grande région de Moncton , indique la Dre Girouard.

Les membres du couple en ont profité pour voir chacun de son côté une petite bulle d’amis .

Ce vendredi-là, on a vu des amis pour apprendre ensuite le mercredi quand [mon conjoint] a découvert qu’il avait la COVID-19 que la majorité de nos meilleurs amis, on les avait contaminés et ils ont eu la COVID-19. Isabelle Anne Girouard, urgentologue

Éprouvant un sentiment de culpabilité, la Dre Girouard a voulu raconter publiquement sa mésaventure dans l’espoir que d’autres familles évitent une telle situation.

J’ai voulu partager mon histoire parce que je trouvais qu’à l’approche du temps des Fêtes, les gens ont le même feeling que j’ai eu ce vendredi-là. Tout le monde a son arbre de Noël dans le salon, tout le monde a le goût de voir la famille, tout le monde a le goût d’aller au petit party d’amis. Le message qu’on a voulu faire, c’est malgré qu’on est en phase jaune, malgré qu’il y a peu de cas, c’est quand même possible qu’il y ait transmission du virus , explique Isabelle Anne Girouard.

Si les gens acceptent de limiter leurs contacts, conclut la Dre Girouard, ça fera ça de moins de cas de COVID-19 et le Nouveau-Brunswick aura la chance de rester en jaune. Souhaitons ne pas tomber dans le rouge.

Avec les renseignements de Wildinette Paul