Le CISSS de l’Outaouais fait appel au public pour travailler au CHSLD de Gracefield

Dans une publication Facebook, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux demande l’aide de la population pour pourvoir des postes d’aides de service après des éclosions dans des résidences pour aînés.

Les aides de service devront veiller à la surveillance des unités et à l’aide aux heures de repas. Aucun soin direct auprès des résidents , précise le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux sur le réseau social.

En raison de l’éclosion qui sévit au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de Gracefield chez les travailleurs et les résidents, le CISSSO est préoccupé et souhaite que plusieurs personnes répondront à l’appel , a indiqué le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux dans un courriel envoyé à Radio-Canada. Nous souhaitons que cette situation puisse se résorber d’ici quelques jours. La sécurité et le bien-être des résidents sont une priorité .

En fin de journée mardi, déjà six personnes avaient répondu à l’appel.

Selon les plus récentes données du gouvernement du Québec, 63 % des résidents du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de Gracefield ont contracté la COVID-19.

Plus de détails à venir.