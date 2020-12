Un concert de Noël à grand déploiement pour l'artiste estrienne Marie-Anne Catry

Infusion de Noël rassemble plus de 200 choristes et musiciens de la région de l'Estrie, de Victoriaville, de Montréal, et même de la Belgique, le pays natal de Marie-Anne. Le spectacle propose un bouquet d'une dizaine de chansons d'hiver et de Noël, composées majoritairement par l'artiste et son conjoint Bertrand Gosselin.

Le temps des fêtes est un thème qui lui tient particulièrement à cœur.

Moi, je ne ferais que des projets de Noël! Parce que ça vient toucher à l'enfance, ça vient toucher à l'émerveillement, à la magie, à la douceur. Marie-Anne Catry, artisane de la chanson et médiatrice culturelle

1500 heures de travail

Le concert a représenté tout un défi de logistique, d'enregistrement et de montage.

C'est peut-être le plus gros projet de ma vie , avance celle qui a tout orchestré et qui y a investi environ 1500 heures de travail.

À 3 h, 4 h, j'étais debout sur le piton! Et j'étais prête à fonctionner. Je t'avoue que je me levais avec le sourire, à tous les jours, depuis le mois de septembre, non stop, 7 jours par semaine , ajoute-t-elle.

Infusion de Noël est maintenant offert sur Viméo sur demande, au coût de huit dollars. Jusqu'au 4 janvier, le concert sera également diffusé à la télévision communautaire MATV, partout au Québec.