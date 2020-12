Donald Trump oppose son veto au budget de la défense des États-Unis

Malheureusement, ce texte de loi n'inclut pas des mesures cruciales pour la sécurité nationale [...] et va à l'encontre des efforts de mon gouvernement pour faire passer l'Amérique en premier en matière de sécurité nationale et de politique étrangère , a déclaré le président Trump dans son message officiel adressé au Congrès, évoquant un cadeau à la Chine et à la Russie.

Il renvoie donc le texte aux deux chambres du Congrès, qui ont la possibilité de passer outre le veto présidentiel en le revotant à la majorité qualifiée. Si les élus qui l'ont adopté confirment leur vote initial, le texte deviendra loi malgré l'opposition de Donald Trump, une première dans son mandat de quatre ans à la Maison-Blanche.

Cette proposition de loi est distincte du texte budgétaire qui comprend le plan de soutien à l'économie américaine, sur lequel Donald Trump fait aussi planer la menace d'un veto pour obtenir plus d'argent pour les familles.

Le milliardaire républicain avait menacé d'y mettre son veto notamment parce que le texte n'inclut pas l'abolition d'une loi, dite article 230 , protégeant le statut juridique des réseaux sociaux, qu'il accuse d'avoir un parti pris contre lui. Il tonne également contre le fait que la loi de financement du Pentagone prévoit de renommer des bases militaires honorant des généraux du camp confédéré, qui défendait l'esclavage.

Des bâtons dans les roues

Le président américain Donald Trump a également rejeté mardi soir le plan de relance de quelque 900 milliards de dollars adopté la veille par le Congrès après des mois de blocage, en le qualifiant de « honte » et en réclamant une augmentation du montant des chèques envoyés aux familles.

Je demande au Congrès d'amender ce projet de loi et d'augmenter les ridiculement faibles 600 $ à 2000 $, ou 4000 $ pour un couple. Je demande également au Congrès de se débarrasser des éléments inutiles et coûteux de cette loi , a-t-il exigé dans une vidéo publiée sur Twitter.

Jugé essentiel pour remettre sur les rails la première économie mondiale, le plan adopté par les parlementaires américains lundi soir afin de soutenir les ménages et les entreprises affectés par la pandémie de COVID-19 ne peut entrer en vigueur sans la signature du président.

Or, ce dernier laisse entendre dans la vidéo qu'il n'est pas prêt à le parapher sans les changements demandés.

Le milliardaire républicain demande que lui soit envoyée une proposition de loi amendée convenable , sans quoi il pourrait revenir à la prochaine administration d'adopter un plan de relance.

Et cette administration, ce sera peut-être moi , a glissé M. Trump, qui ne reconnaît toujours pas sa défaite face à Joe Biden le 3 novembre.

C'est vraiment une honte , a-t-il lâché, alors que la Maison-Blanche a été impliquée dans les négociations sur le texte par le biais du secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin.

Elle s'appelle loi d'aide à la COVID, mais elle n'a presque rien à voir avec la COVID , a ajouté le président, citant pêle-mêle les aides contenues dans le texte pour le Cambodge ou la Birmanie et les financements destinés à l'armée égyptienne, alors que cette dernière, dit-il, va aller acheter de l'équipement militaire quasi exclusivement russe .

Nancy Pelosi avec le président

La présidente de la Chambre des représentants, la démocrate Nancy Pelosi, a semblé mettre le président républicain et son camp au défi de concrétiser l'appel de Trump lancé par sa vidéo.

Les républicains ont de manière répétée refusé de dire quel montant le président voulait pour les chèques directs. Enfin, le président est d'accord pour 2000 dollars; les démocrates sont prêts à amener cela dans l'hémicycle cette semaine à l'unanimité. Faisons-le! , a-t-elle réagi dans un tweet.

Le sénateur républicain Lindsey Graham a de son côté jugé nécessaire que le plan d'aide, même s'il est imparfait , entre en vigueur. Le plus tôt sera le mieux , a-t-il écrit sur Twitter.

Le président élu des États-Unis, Joe Biden, a quant à lui estimé mardi que le plan d'aide de 900 milliards était un premier pas , mais qu'il ne serait pas suffisant, et a annoncé qu'il demanderait l'an prochain au Congrès de voter un nouveau plan de soutien à l'économie américaine.

Nous devons travailler en impliquant les deux partis [républicain et démocrate]. C'est seulement ainsi que nous nous en sortirons , a ajouté celui qui est un habitué des allées du pouvoir à Washington, après plus de 35 ans passés sur les bancs du Sénat et huit ans comme vice-président.

Un accord survenu dimanche

C'est dimanche, après des mois de blocage, que démocrates et républicains ont annoncé être parvenus à un accord de principe sur des mesures comprenant notamment des chèques aux familles les plus fragilisées, des aides aux petites entreprises et aux écoles, des allocations chômage supplémentaires de 300 $ par semaine ou encore une enveloppe pour la distribution équitable de vaccins contre la COVID-19.

La première économie du monde est tombée dans une profonde récession au printemps, la pire depuis celle des années 1930, en raison de l'arrêt des activités économiques destiné à endiguer le nouveau coronavirus et qui a provoqué un chômage massif.

La pandémie est repartie de plus belle à l'automne, mettant un coup d'arrêt à la création d'emplois et à la reprise de l'activité enclenchée à l'été.

Le premier plan, d'un montant gigantesque de 2200 milliards de dollars, avait été voté en urgence fin mars, lors de la première vague de la pandémie.

Il comprenait des allocations chômage exceptionnelles de 600 $ par semaine et l'envoi de chèques de 1200 $ par adulte.