Les masques distribués dans les garderies du Québec depuis mai sont non conformes

Les masques de procédure de type MC9501 ne doivent plus être utilisés par les 10 000 services de garde du Québec, avertit le ministère de la Famille, dans un courriel envoyé mardi soir au réseau et dont Radio-Canada a obtenu copie.

Ces masques bleus ont été distribués dans les CPECentre de la petite enfance et les différentes garderies par le ministère de la Santé entre les mois de mai et novembre pour protéger le personnel contre la contamination à la COVID-19.

Le ministère de la Famille dit avoir été averti du problème mardi et avoir agi rapidement .

Dans son courriel au réseau des services de garde, Québec explique que l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en Sécurité du travail (IRSST) a déterminé que les masques MC9501 sont non conformes. [...] Selon l’information transmise par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), un des trois critères d’analyse ne rencontrait pas entièrement les exigences .

Nous n'avons pas été en mesure de savoir de quel critère il s'agit. Les trois aspects analysés sont l’efficacité de filtration bactérienne, la respirabilité du masque et la résistance aux fluides.

Il vous est demandé de cesser immédiatement l’utilisation des masques MC9501 (inscription sur la boîte). De l’information suivra sur la façon dont vous devrez en disposer. Courriel du ministère de la Famille au réseau des services de garde

Fort heureusement, le ministère avait commencé à livrer de nouveaux masques dans le réseau la semaine dernière. Ces nouveaux masques sont sécuritaires et ils rencontrent toutes les exigences , assure Québec.

Soyez assurés que le ministère veillera à ce que tous les services de garde éducatifs à l'enfance aient à leur disposition suffisamment de masques de procédure pour les prochains mois, et ce, dès la prochaine livraison, prévue à la mi-janvier 2021.

Inquiétudes dans le réseau

J'ai demandé à mes employées de porter des masques non conformes durant des mois en leur disant que c'était pour leur sécurité , déplore Claudia Beaudin, directrice du CPECentre de la petite enfance L'attrait mignon, à Longueuil.

Dès le départ, les masques fournis par le ministère ne nous inspiraient pas confiance, car ils semblaient être de moins bonne qualité , raconte-t-elle.

Le syndicat FSS-CSN avait aussi fait part des inquiétudes de ses membres au ministère, rapporte la vice-présidente Lucie Longchamps.

Les masques n'avaient pas toutes les certifications canadiennes auxquelles on aurait pu s'attendre , explique-t-elle. Je ne dis pas qu'ils ne protégeaient pas, mais on n'était pas sûrs qu'ils le faisaient comme on devrait s'y attendre.

Il y a des compagnies asiatiques qui se certifient elles-mêmes, mais on a pas la certification canadienne sur la boîte de masques de procédure, donc on ne peut pas être sûrs à 100 % qu'ils passent la rampe chez nous. Lucie Longchamps, vice-présidente FSS-CSN

On se doit de confirmer aux travailleuses que leurs masques de procédure sont conformes aux normes canadiennes , dit-elle, tout en saluant la réaction rapide du ministère.

Le bureau du ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, rappelle que depuis le début de la pandémie les mesures de sécurité fonctionnent et la santé des enfants et du personnel est la priorité. Depuis mars, il y a eu moins de 1000 cas dans tout le réseau.