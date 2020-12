Mauvaise qualité de l'air dans certaines écoles de Sherbrooke

À la demande du ministère de l’Éducation, les centres de services scolaires du Québec devaient mesurer la quantité de CO2 dans l'air, en ciblant quelques établissements représentatifs de l’ensemble de son territoire.

Dans la région, plusieurs écoles ont été testées. C'est le cas de l'école Notre-Dame-de-la-paix de Cookshire-Eaton, de l'école secondaire de la Montée à Sherbrooke, du Centre Saint-Michel de Sherbrooke ainsi que du Centre de formation professionnelle 24-Juin.

Dans chacun de ces établissements, on devait faire la lecture dans quatre locaux différents, que ça soit en milieu rural, en milieu urbain, dans des établissements ventilés mécaniquement et ventilés naturellement , fait savoir d’emblée Donald Landry, directeur des services du secrétariat général et des communications au Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke.

Résultat, les écoles ventilées mécaniquement sont en deçà de la concentration maximale fixée par Santé Canada entre 1000 et 1100 parties par million (ppm). Les résultats sont très satisfaisants , indique-t-il. Ça nous confirme que les équipements fonctionnent très bien.

Toutefois, les écoles non ventilées mécaniquement les taux dépassent la norme. À la deuxième lecture, au Centre Saint-Michel, on a relevé 1830 ppm, 3270 ppm à l’école Notre-Dame-de-la-Paix et 2142 ppm à l'école secondaire de la Montée.

Tableau indiquant le taux de CO2 dans l'air de plusieurs écoles du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke Photo : Radio-Canada

En ouvrant les fenêtres pour aérer les pièces, on atteignait les 892 ppm au Centre Saint-Michel, 2748 ppm à l’école Notre-Dame-de-la-Paix et 1816 ppm à l'école secondaire de la Montée. Des chiffres qui sont particulièrement élevés pour ces deux dernières écoles.

Dans les écoles ventilées plus naturellement, à partir de janvier on devra revoir les différentes consignes avec nos établissements sur la fréquence, la durée d’ouverture des fenêtres ou la possibilité de laisser des fenêtres ouvertes en permanence [en augmentant] le chauffage pour compenser , concède Donald Landry.

Un exposition prolongée à ces taux aussi élevée peut mener à un manque de concentration, à de l'irritation des yeux ou encore des maux de gorge.

En ce qui concerne les risques de transmission de la COVID-19, Donald Landry reconnaît que la ventilation est un enjeu important .