Trump distribue 15 autres pardons, notamment à de proches alliés

Le président américain Donald Trump, à un mois de céder sa place à Joe Biden, a gracié 15 personnes, dont son ancien conseiller George Papadopoulos, en plus de commuer la peine de cinq autres anciens législateurs républicains.

George Papadopoulos a été condamné à 14 jours de prison dans l'enquête sur une possible collusion entre Moscou et l’équipe de campagne du président américain.

Il a reconnu avoir menti aux agents du FBI au sujet du moment et de l'importance de contacts qu’il avait eue avec de hauts responsables russes, nuisant ainsi volontairement à l’enquêteur du procureur spécial Robert Mueller.

George Papadopoulos n’a purgé que 12 des 14 jours de sa peine, puis a été placé en liberté surveillée pendant 12 mois.

George Papadopoulos arrivant à son procès. Il y a été reconnu coupable d'avoir menti au FBI. Photo : Reuters / Yuri Gripas

Donald Trump a aussi accordé un pardon inconditionnel à Alex van der Zwaan, qui a pour sa part purgé 30 jours d’emprisonnement et payé une amende de 20 000 $ pour avoir menti aux enquêteurs de Robert Mueller dans cette même affaire qui a entaché la présidence de M. Trump et qu’il a qualifiée à plusieurs reprises de chasse aux sorcières .

Ces pardons aujourd'hui aident à corriger le tort que l'équipe de Mueller a infligé à tant de personnes , a déclaré la Maison-Blanche.

D’anciens élus républicains

Les noms de George Papadopoulos et d’Alex van der Zwaan figurent sur une longue liste de pardons annoncés juste avant Noël, qui inclut aussi trois anciens législateurs républicains, soit Chris Collins, un allié de longue date, Duncan Hunter et Steve Stockman.

Chris Collins a plaidé coupable à des accusations de complot pour commettre une fraude et de fausses déclarations, Duncan Hunter, de complot en vue de convertir des fonds de campagne à son usage personnel et Steve Stockma, d'usage abusif de dons.

Parmi ces trois ex-élus républicains, le premier purgeait une peine d'emprisonnement de 26 mois, le second devait se retrouver derrière les barreaux pour 11 mois en janvier prochain et le troisième devra toujours remettre 1 million de dollars en fonds détournés, mais n’aura complété que 2 des 10 années de prison prévues à sa peine.

D'autres individus condamnés en lien avec la mort d’une douzaine de civils irakiens à Bagdad, en 2007, ont aussi été graciés. Les partisans de Nicholas Slatten, Paul Slough, Evan Liberty et Dustin Heard, d’anciens sous-traitants de Blackwater Worldwide, faisaient pression pour obtenir leurs pardons, arguant qu’ils avaient subi une punition excessive dans une enquête entachée de problèmes. Ils purgeaient tous les quatre de longues peines de prison.

Bien que fidèles à la tradition, les pardons présidentiels de Donald Trump prennent de plus en plus des allures de favoritisme, alors qu’il cible principalement des amis et des alliés qui, selon lui, ont été traités injustement.

Ainsi, les pardons de George Papadopoulos et d’Alex van der Zwaan, par exemple, portent à quatre le nombre de personnes graciées en lien avec l’affaire Mueller. Donald Trump avait également pardonné Michael Flynn, son ancien conseiller à la sécurité nationale, le mois dernier, de même que Roger Stone, quelques mois plus tôt.

Pendant son mandat, le président républicain a aussi gracié l'ancien gouverneur Rod Blagojevich, l'ancien baron de la presse Conrad Black et le controversé shérif Joe Arpaio, notamment.

Le début de la fin?

Le dévoilement de cette longue liste de pardons présidentiels semble de plus en plus indiquer que Donald Trump prépare son départ, même s’il n’a toujours pas concédé la victoire de l'élection présidentielle à Joe Biden et qu’il tente encore par tous les moyens de s’accrocher au pouvoir.

Le républicain en a aussi profité, mardi, pour nommer plusieurs de ses proches conseillers dans des conseils d'administration d'établissements publics.

Son ancien ambassadeur en Allemagne, Richard Grenell, a été nommé au conseil d'administration du Mémorial de l'Holocauste, à Washington, et sa très proche conseillère Hope Hicks intègrera le conseil d'administration du Fulbright Foreign Scholarship. Quant à l'ancienne porte-parole de la Maison-Blanche Stephanie Grisham, elle rejoint le Conseil national des sciences de l'éducation, un organe consultatif.

En tout, 40 nominations ont été annoncées mardi et celles-ci viennent s'ajouter à d'autres similaires, effectuées au cours des dernières semaines.