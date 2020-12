Une mère endeuillée témoigne de la détresse de son fils préposé aux bénéficiaires

M. Péladeau était préposé aux bénéficiaires au centre d'hébergement et de soins de longue durée ( CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée ) Lionel-Émond, à Gatineau, depuis plus de trente d'ans, raconte Mme Aumais. Au printemps dernier, l’homme de 56 ans a contracté la COVID-19. À ce moment-là, il vivait sous le même toit que sa mère.

En plein cœur de la première vague de COVID-19, il met fin à ses jours, alors que sa mère est plongée dans un coma, luttant contre le coronavirus.

Je sortais du coma et c’était impossible de croire à ça , raconte Judith Aumais.

La dame se souvient d’un homme attentionné et avec du cœur à l’ouvrage.

« Il aimait travailler et il ne comptait pas son temps. Il était acharné au travail, tout ce qu’il faisait c’était à la perfection », partage-t-elle.

Patrick Péladeau, préposé aux bénéficiaires de l'Outaouais, s'est enlevé la vie au printemps dernier, après avoir potentiellement transmis la COVID-19 à sa mère, Judith Aumais. Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

Malgré sa grande vigilance, Patrick a contracté le virus, partage sa mère.

Il prenait toutes les précautions au travail. Il se couvrait, il mettait des gants, mais malheureusement il a attrapé la COVID malgré ça , témoigne Judith Aumais.

Mais comme ils vivaient sous le même toit, Patrick Péladeau était certain d'avoir transmis le virus à sa mère, soutient-elle.

Je dormais assise tellement j'étais inquiète de mourir. Mais à un moment donné, j'ai dit à Patrick que c'était pire que pire. J'ai dit à Patrick : appelle l'ambulance parce que maman va mourir , raconte-t-elle.

Il se sentait coupable. Avant que je parte pour l’hôpital, il m’a demandé pardon de m’avoir transmis la maladie. J’ai dit “Patrick, ne te sens pas coupable. Tu n’es pas responsable. Tu as tout fait pour ne pas l’avoir et tu l’a quand même eu.” Judith Aumais

À la fin du mois de mai dernier, Judith Aumais a été hospitalisée et plongée dans un coma.

Il avait ça sur le cœur beaucoup, beaucoup. Et deux jours après mon hospitalisation, Patrick a mis fin à ses jours , partage sa mère.

C’est à son réveil que Mme Aumais apprend la terrible nouvelle.

Au début, je ne l’ai pas cru. J’avais de la misère à croire que Patrick aurait posé un geste pareil, parce qu'il était tellement courageux et heureux. C’était un gars qui avait la joie de vivre , se souvient-elle.

Judith Aumais a passé deux semaines dans le coma. Elle ne garde aucune séquelle de la COVID-19.

Elle veut maintenant sensibiliser les gens qui pourraient être dans une situation similaire à celle de son fils.

Judith Aumais partage son histoire afin d'aider à surmonter les remords d'avoir transmis la maladie. Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

Il ne faut pas se sentir coupable si on attrape la COVID et que l’on transmet le virus involontairement. Ce n’est pas voulu. Personne ne veut transmettre la COVID , insiste Mme Aumais.

L'Association québécoise de prévention du suicide affirme que la pandémie n'a pas fait grimper les statistiques. Les causes du suicide sont généralement multiples.

Bien qu’on ait remarqué certains comportements suicidaires qui auraient pu être reliés de près ou de loin à la situation de la COVID, on n’a pas remarqué une augmentation du nombre de décès par suicide. Du moins, selon ce que le Bureau du coroner nous dit jusqu’à maintenant et selon les données observées de manière préliminaire , a indiqué Jérôme Gaudreault, directeur général de l'Association québécoise de prévention du suicide.

Il faut éviter d’établir des liens de cause à effet trop hâtivement, précise-t-il.

En cas de détresse les gens peuvent contacter la ligne info-social locale en composant le 8-1-1 ou consulter le site Suicide.ca  (Nouvelle fenêtre) .

D’après un reportage de Thomas Théberge.