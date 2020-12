COVID-19 : 444 nouveaux cas et 12 décès de plus en Colombie-Britannique

La Colombie-Britannique enregistre une hausse de 444 cas de COVID-19 dans les 24 dernières heures. Il s’agit du bilan quotidien le plus bas depuis plus d’un mois pour la province.

Les autorités sanitaires déplorent toutefois la mort de 12 personnes en une journée, alors que le nombre d’hospitalisations est à nouveau en hausse. La province compte dorénavant 9481 cas actifs sur son territoire. Parmi ceux-ci, 357 personnes sont hospitalisées, dont 84 qui requièrent des soins intensifs.

Deux nouvelles éclosions ont également été rapportées, soit une à l’unité de réhabilitation de la Place Laurel, à Surrey, et l’autre dans une unité de soins intensifs de l’hôpital Memorial de Surrey.

Les autorités de la santé notent aussi une éclosion communautaire à la ferme de champignon Highline qui se trouve dans le secteur de la régie de la santé du Fraser.

L’éclosion au centre de ski Big White, près de Kelowna, continue de grandir. Mardi, la régie de la santé de l’Intérieur annonçait que 96 personnes avaient été déclarées positives en lien avec cette éclosion.

Ces cas étaient attendus, plusieurs d’entre eux étaient déjà en isolement puisqu’ils partageaient la demeure de personne préalablement positive. Ce que nous espérons maintenant, c’est de voir le nombre de nouveaux cas baisser, ce qui démontrera que nos mesures additionnelles sont fonctionnelles , indique la médecin hygiéniste de la régie de l’Intérieur, Dre Silvina Mema.

La campagne de vaccination se poursuit

Depuis le début de la campagne d’immunisation, 4108 personnes ont reçu le vaccin Pfizer-BioNtech, y compris la médecin hygiéniste en chef, Bonnie Henry, qui s’est fait vacciner mardi.

La Dre Henry « a reçu sa première dose, pour démontrer sa confiance totale en la sécurité du vaccin et pour montrer son soutien aux travailleurs de la santé », a souligné le ministre de la Santé, Adrian Dix, sur Twitter.

Les cliniques de vaccination ont débuté leurs activités dans les régions de l’île de Vancouver, de l’Intérieur et du Nord, en plus des cliniques qui étaient déjà en fonction dans la région de Vancouver et dans la région du Fraser.