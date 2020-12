Une tempête force la fermeture des routes dans l’ouest du Manitoba

Selon Manitoba 511, les autoroutes suivantes sont fermées, et ce depuis 16 h pour certaines :

Route 5, de Grandview à la frontière de la Saskatchewan

Route 16, de la route 83 à la frontière de la Saskatchewan

Autoroute 45 de Russell à Rossburn

Autoroute 83, de la PR 355 à la route 57

PR 482, de l’autoroute 5 à l’autoroute 83

Les barrières ou les panneaux indiquant la fermeture peuvent ne pas être présents sur place, note la province dans un communiqué publié en fin d’après-midi.

Ces fermetures surviennent alors que le Manitoba est sous la menace d’une tempête hivernale qui apportera de 15 à 25 centimètres de poudrerie dans le sud de la province.

Un solide système dépressionnaire devrait longer la frontière américaine mardi et se poursuivra jusqu’à mercredi, apportant de la neige abondante et des vents violents.

Environnement Canada a émis une série d’alertes dans tout le sud, allant d’un avis de poudrerie aux avertissements de tempête hivernale et de blizzard.

Le météorologue de la CBC, John Sauder, indique que les chutes de neige les plus lourdes sont attendues au nord des autoroutes transcanadiennes et Yellowhead, dans des zones comme Gimli et plus loin dans la région d'Entre-les-Lacs.

Au sud de la Transcanadienne, les quantités de neige seront probablement autour de 10 à 15 cm. Cependant, les conditions pourraient y être plus sévères.

Il ne s’agit pas tant de la quantité de neige. Il s’agit de ce que le vent fera à la neige, et ce qu’il en résulterait comme conditions dangereuses , note M. Sauder.

Winnipeg, Brandon et plusieurs autres régions sont sous un avis de poudrerie. Le vent devrait souffler jusqu’à 70 km/h dans ces zones. Combiné à la neige fraîche, cela pourrait brusquement réduire la visibilité à presque zéro.

Les zones plus au sud, notamment Morden, Winkler, Altona, Portage la Prairie, Headingley, Brunkild, Carman, Morris, Steinbach, Saint Adolphe et Emerson, sont toutes sous l’alerte de blizzard. Ces zones pourraient recevoir des vents d’environ 80 km/h.

Nous nous attendons à ce que la visibilité soit très mauvaise, 400 mètres ou moins, et ce pendant plus de quatre heures. C’est le critère pour un avertissement de blizzard , explique M. Sauder.

Ces conditions devraient se poursuivre jusqu’à tard mercredi après-midi.

Environnement Canada exhorte la population à envisager de reporter les voyages non essentiels jusqu’à ce que les conditions s’améliorent. L’agence météorologique souligne que les autoroutes, les routes, les voies piétonnes ainsi que les parcs de stationnement peuvent être impraticables en raison de l’accumulation et de la dérive de la neige.

La Ville de Winnipeg annonce qu’elle prévoyait d’envoyer environ 200 équipements mardi soir pour commencer à déneiger les rues.

Il y aura des camions sur la route pour déneiger les rues principales et pour s’assurer qu’elles sont praticables et ouvertes , indique le directeur de l’entretien des rues de la Ville, Michael Cantor.

Il ne devrait pas être trop mauvais pour les automobilistes de conduire demain , a-t-il ajouté en notant que la Ville espère ouvrir les trottoirs et les ruelles mercredi.

À Brandon, un porte-parole de la Ville explique que des camions de ponçage sont sortis depuis mardi matin et que le département responsable des rues et des routes de la ville continuerait à surveiller la météo.

Les températures devraient chuter à mesure qu’un front froid arctique s’installe. Le maximum de jeudi pour Winnipeg sera d’environ –23 °C, selon John Sauder.