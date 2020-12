L'hôtel de ville de Sept-Îles, entre patrimoine moderne et gouffre financier

Un rapport patrimonial commandé par la Municipalité de Sept-Îles souligne le caractère patrimonial de son hôtel de ville. Malgré tout, le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier, croit qu'il est dans l'intérêt de la Ville de vendre l'édifice pour qu'il soit détruit et transformé en stationnement pour l'hôpital voisin.

La firme Patri-Arch, mandatée par la municipalité, a jugé que l’hôtel de ville de Sept-Îles a une valeur patrimoniale supérieure.

Il s’agit du quatrième de cinq échelons (faible, moyen, bon, supérieur, excellent) utilisés par la firme Patri-Arch pour juger de la valeur patrimoniale des bâtiments.

L'immeuble est une œuvre marquante de l'architecte Guy Desbarats, représentant de l'architecture moderne des bâtiments civiques du début des années 60.

L'hôtel de ville de Sept-Îles en 1967. On y voit le volume de la salle du conseil à travers le mur-rideau ainsi que l'estrade aujourd'hui détruite. Photo : Armour Landry / Bibliothèque et Archives nationales du Québec

C’est un bâtiment qui est vraiment représentatif de son époque. [...] On est dans une architecture tournée vers l’avenir, qui utilise de nouveaux matériaux qui sont l’acier, le verre, l’aluminium et le béton , résume Martin Dubois, consultant en patrimoine bâti à la firme Patri-Arch et auteur de l'étude.

Une authenticité déficiente

Les modifications qui ont affecté le concept architectural d'origine du bâtiment sont déplorées dans l'étude.

Selon l'auteur du rapport patrimonial, l’état actuel du bâtiment ne contribue pas à mettre en valeur son architecture.

La salle de conseil était vraiment bien située au centre du bâtiment et était, en raison de la transparence des murs en verre, bien visible de l'extérieur. D'ailleurs, il y avait plaza aussi à l'extérieur, devant l'hôtel de ville, avec une estrade , raconte M. Dubois.

Malheureusement, ce sont des éléments qui ont un peu disparu parce que l'hôtel de ville a été modifié avec le temps. Mais à l'origine, c'était vraiment un bâtiment qui se démarquait et qui était vraiment très innovateur , déplore-t-il.

Le consultant en patrimoine architectural Martin Dubois. Photo : Courtoisie, martin Dubois.

Depuis la construction du bâtiment en 1960, de nombreuses modifications ne respectant pas le style d'origine ont eu pour effet d'altérer l'authenticité du style architectural.

S’ajoute à ces modifications le fait que l'architecture moderne est déjà largement incomprise et peu appréciée par le grand public.

Il faut essayer un peu de sortir de l’aspect esthétique des choses. Souvent, les gens vont trouver ça beau ou laid, mais je pense qu’il faut aller un peu plus loin et expliquer l’innovation que ce genre bâtiment là peut représenter, voir comment ça a été important dans l’histoire de l'architecture , suggère M. Dubois.

Un immeuble qui ne répond plus aux besoins

Selon le maire Réjean Porlier, les besoins de la municipalité ne justifient pas la conservation de l'édifice.

Le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier, dans la salle du conseil. Photo : Radio-Canada

Selon lui, il coûterait environ 10 millions de dollars pour rénover l'hôtel de ville selon les standards actuels, et encore bien plus pour restaurer ses éléments patrimoniaux.

Même après de telles rénovations, l'immeuble ne répondrait pas aux besoins de la Municipalité selon M. Porlier.

On le sait que ça coûterait une fortune pour le remettre en conditions. Ajoutez à cela tout le volet patrimonial, pour avoir un bâtiment qui ne répondrait pas à nos besoins, l’équation se fait rapidement dans nos têtes , indique M. Porlier.

De l'amiante devrait notamment être retirée du bâtiment. L'inondation du sous-sol de l'hôtel de ville en 2019 a aussi causé d'importants dommages au bâtiment.

L'eau a atteint un haut niveau au moment de l'inondation. Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Différents scénarios sont proposés dans le rapport de Patri-Arch, allant de la restauration intégrale à la démolition complète.

Le document reconnaît qu'une restauration authentique respectant les normes actuelles serait coûteuse et qu'un autre immeuble pourrait être mieux adapté aux besoins de la Municipalité.

Une analyse détaillée du coût d'une restauration de l'hôtel de ville et de l'alternative, sa vente et la construction d'un nouvel édifice, doit encore être réalisée. Elle doit permettre à la Municipalité, ou potentiellement à sa population, par voie de référendum, de prendre une décision finale et éclairée au sujet de l'avenir de l'hôtel de ville.