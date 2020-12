Une régie intermunicipale suggérée pour la protection incendie dans La Mitis

Le rapport préparé par le consultant en gestion incendie Éric Steingue est accablant : infrastructures nécessitant d’importantes rénovations, camions désuets, pénurie de main-d'œuvre, les services d’incendie des municipalités de La Mitis font face à plusieurs enjeux de taille.

Dans le cas des municipalités de Saint-Donat et de Sainte-Angèle-de-Mérici, M. Steingue note que la protection incendie y est payée en double en raison d’ententes avec la Ville de Mont-Joli.

L’offre de sécurité incendie offerte par ces municipalités n’est pas conforme aux normes en vigueur , ajoute M. Steingue. Les municipalités ne possèdent pas le minimum requis de pompiers pour assurer les interventions. Non seulement ces services ne respectent pas le schéma de couverture de risques, mais ils enfreignent également les règles en matière de santé et sécurité au travail. Elles pourraient, de ce fait, être passibles de poursuites criminelles en matière de négligence.

Plus largement, la totalité des dépenses allouées à la sécurité incendie en provenance de toutes les municipalités est supérieure à ce qui est investi sur le territoire de la MRCMunicipalité régionale de comté de La Matapédia, qui a pourtant une population et une richesse foncière équivalente à celle de La Mitis , note le consultant.

Le rapport fait également mention de grandes disparités dans la gestion administrative et opérationnelle des huit services incendie desservant la région , d’un déséquilibre fiscal entre les municipalités et de plusieurs équipements manquants et à remplacer .

Transition progressive

Le consultant propose donc une transition par étapes menant à la création d’une régie intermunicipale en sécurité incendie pour l’ensemble de la MRCMunicipalité régionale de comté .

Une première étape vise le partage de la MRCMunicipalité régionale de comté entre deux régies intermunicipales et le service de sécurité incendie de Mont-Joli.

Ces deux régies seraient par la suite fusionnées et le territoire de la MRCMunicipalité régionale de comté serait alors couvert par cette nouvelle entité et le service de Mont-Joli. Une dernière étape intégrerait le service de Mont-Joli à la régie unifiée qui couvrirait alors l’ensemble du territoire de la MRCMunicipalité régionale de comté .

La gouvernance de la régie [serait] assurée par les élus provenant de chacune des municipalités , est-il expliqué dans le rapport.

Cette solution présenterait l’avantage de standardiser les opérations, affirme le consultant, en plus d’uniformiser l’administration et les finances.

Le préfet de la MRCMunicipalité régionale de comté , Bruno Paradis, confirme que le rapport a été remis à l’ensemble des maires de la région.

À partir de janvier et de février [2021], j’imagine que ce sera l’un des sujets de discussion , indique-t-il.

On a quelque chose qui est factuel avec ce rapport-là et chacun des conseils devra prendre le temps de le lire [...] et par la suite on pourra en discuter entre nous.

Avec les informations d'Isabelle Damphousse