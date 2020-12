Comment fêter Noël virtuellement avec ses proches

Ça y est! Toute la famille s’est coordonnée pour fixer une date au calendrier afin de fêter Noël ensemble. Une fois cette première étape franchie, c’est le bon moment pour choisir sur quelles plateformes se tiendront les festivités.

La bonne plateforme pour vos besoins

Si la pandémie de COVID-19 nous a appris quelque chose, c’est bien que les options sont nombreuses pour tenir une réunion en ligne. Toutefois, elles ne conviennent pas à tous les appareils ni à tous les degrés de familiarité avec la technologie.

Zoom, qui a fait ses preuves cette année, offre pour cadeau de Noël à ses adeptes de supprimer la limite de temps de 40 minutes pour les réunions sur sa plateforme. Cette formule illimitée, normalement réservée aux abonnements payants, sera automatiquement activée du 17 au 19 décembre, ainsi que du 23 au 26 décembre et du 30 décembre au 2 janvier.

Idéal pour les groupes nombreux, le logiciel peut être téléchargé sur un ordinateur ou un téléphone intelligent. Vous pouvez également lancer une réunion dans un navigateur web si vous ne souhaitez pas l’installer.

L’application Google Meets offre de son côté des appels vidéos d’une durée maximale de 24 heures, et ce jusqu’au mois de mars 2021. C’est une solution intéressante pour ne pas exclure les personnes qui n’ont pas de connexion Internet, ou encore qui n’ont pas un accès fiable, car elles peuvent se joindre à la partie en appelant au numéro de téléphone indiqué dans la réunion.

La famille peut également créer un salon sur Facebook, Messenger ou Instagram pour échanger des photos et des vidéos plus facilement. Et nul besoin d’avoir un compte sur ces plateformes pour participer à l’échange. Il suffit d’une connexion Internet et de l’URL qui mène vers le salon virtuel.

Planifiez des activités communes

Pour vous assurer que tout le monde coche présent tout au long de la rencontre, assurez-vous de planifier quelques activités. Par exemple, en amont, vous pourriez demander à vos proches de se procurer une liste d’ingrédients pour réaliser et déguster ensemble une recette d’un mets ou encore un cocktail.

Si vous avez choisi de vous créer un salon virtuel sur Facebook, vous pouvez vous réserver un moment pour regarder et commenter en simultané la dernière vidéo d’une vedette que vous appréciez. Suivant ce même principe, une personne peut également partager son écran pour lancer le ballet de Casse-Noisettes  (Nouvelle fenêtre) , offert gratuitement sur la plateforme TOU.TV en ce moment.

Pour les familles les plus audacieuses, il est possible de se livrer à plusieurs jeux à l’aide des logiciels de visioconférences. La fonction Tableau blanc de la plateforme Zoom peut notamment servir comme jeu de devinette où la famille tente de savoir quel objet grand-maman essaie tant bien que mal de dessiner.

Pour activer la fonction du tableau blanc sur Zoom, il faut activer le mode de partage d'écran. Photo : Zoom

Among Us, ce jeu vidéo où jusqu'à 10 joueurs et joueuses prennent la forme d’une brigade d’astronautes, peut aussi être une option. Vos proches peuvent lancer une partie à partir d’un téléphone intelligent, de la console Nintendo Switch ou encore d’un ordinateur. Le but du jeu est de débusquer quel membre de la famille incarne l’imposteur qui commet des crimes à bord du vaisseau spatial.

Les personnages du jeu «Among Us» peuvent se personnaliser avec des accessoires festifs. Photo : InnerSloth

Soyez confortable

Le bureau aménagé dans votre résidence est l’endroit de prédilection pour travailler, mais pas pour vous détendre. Déplacez ordinateur, tablette ou téléphone intelligent au salon avec votre arbre de Noël décoré à l’arrière-plan. Si toutefois votre décor ne vous satisfait pas, la plupart des applications de vidéoconférence permettent de télécharger son propre fond d’écran. Pourquoi ne pas ajouter le père Noël derrière vous?

N’hésitez pas à utiliser votre lecteur multimédia (Apple TV, Chromecast) pour projeter la vidéoconférence de votre appareil mobile au téléviseur. Vous ne possédez pas ce type d’appareil? Branchez directement votre ordinateur à la télé. Assurez-vous toutefois d’avoir les câbles nécessaires pour y arriver. Ainsi, tout un chacun pourra voir les visages de ses proches en grand format.

Histoire de ne pas s’en tirer avec des maux de tête, utilisez des écouteurs. La plupart des logiciels de visioconférence coupent les micros des autres lorsqu’une personne s’exprime, ce qui explique pourquoi certaines conversations peuvent devenir incompréhensibles.

Plus les convives adoptent le casque d’écoute, plus le son est agréable. Les bruits ambiants seront filtrés, de même que l’enthousiasme de votre oncle pour la musique traditionnelle du temps des Fêtes.