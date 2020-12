Aide d’urgence : des entreprises tombent toujours entre « les mailles du filet »

Plus de 8 mois après le premier confinement, certaines entreprises sont toujours incapables d’obtenir des aides financières d’urgence et ce, malgré les assouplissements aux critères qui ont été annoncés au fil des mois par les gouvernements.

L’entreprise Les Terres de Bélénos établi à Sainte-Clotilde-de-Horton dans le Centre-du-Québec, qui organise des jeux de rôle grandeur nature depuis plusieurs années, ne bénéficie d’aucune aide d’urgence des gouvernements.

L'entreprise organise des jeux de rôle de type grandeur nature. Photo : Radio-Canada / Gracieuseté - Gabriel Cyr/Terres de bélénos

Puisque cette entreprise ne compte aucun employé à temps plein et ne doit assumer aucun paiement de loyer, elle ne se qualifie pas pour une aide d’urgence. Mais on a quand même des frais à couvrir, explique le copropriétaire, Tomy Goulet. On a des gros décors à entretenir. On a fait 8,4 % de notre revenu annuel normal pour 50 % des dépenses.

On a 40 000 $ de pertes et tout cela doit être pris à ma charge. Je dois sortir cela de mes poches. C’est sur mes marges de crédit. Je ne sais plus quoi faire. Tomy Goulet, copropriétaire de l’Entreprise Les Terres de Bélénos.

Tomy Goulet lance un appel à l’aide et mentionne que son entreprise a des retombées non-négligeable dans la communauté. On est l’activité de loisirs qui apportent le plus de gens dans notre patelin, puis ça, c’est en train d’être brisé. C’est difficile dans notre région d’avoir des activités qui sont performantes, qui vont chercher de la clientèle et des gens qui sont intéressés à s’établir.

Pas les seuls

Les Terres de Bélénos n’est pas la seule entreprise dans cette situation. Joanie Dion, spécialiste en comportement canin depuis 10 ans, a dû emprunter à la banque. Je n’ai pas pu en bénéficier (des aides gouvernementales) parce que l’entreprise n’est pas assez grosse, mais en même temps, elle n’est pas assez petite , explique-t-elle, tout en précisant que ses activités ont été fortement impactées par la pandémie.

Les programmes qui sont mis en place par le gouvernement du Québec doivent s’assurer de cibler les entreprises qui passent présentement dans les mailles du filet. Jasmin Guénette, vice-président des affaires nationales à la FCEI

La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) réclame des assouplissements aux critères d’admissibilité. Il y a plusieurs entreprises qui tombent dans les mailles du filet, martèle Jasmin Guénette, vice-président aux affaires nationales de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante. Faut que ces entreprises puissent avoir accès aux programmes d’aide. Le compte d’urgence pour les entreprises canadiennes doit être élargi.