Une haie d’honneur pour les travailleurs de la santé de Coaticook

Des policiers, des pompiers, des ambulanciers et même des remorqueurs sont venus leur montrer leur soutien, aux alentours de 15h.

Une dizaine de spectateurs étaient également présents pour montrer leur soutien aux travailleurs de la santé. Plusieurs d’entre eux étaient placés aux fenêtres de l’hôpital pour montrer leur reconnaissance face à ce geste.

L’initiative a été lancée par Mélanie Laroche, une préposée aux bénéficiaires qui est actuellement en arrêt de travail. Elle ne concevait pas rester à la maison alors que ses collègues se donnent corps et âme pour le bien-être des résidents.

[Je voulais] mettre de la joie un peu dans l’équipe avec le découragement que [ressent] toutes les équipes de santé. C’était un petit clin d'œil pour leur mettre un beau sourire et un petit boost d'énergie. Avec le temps des Fêtes, ça va être une période difficile pour tout le monde. Ça prenait un peu de gaieté, même pour les résidents , indique-t-elle.

Cette initiative s'ajoute à d’autres déjà mises en place par la Ville de Coaticook, comme le grand sapin qui a été décoré sur le terrain de l’hôpital où les citoyens sont invités à remettre leurs souhaits aux travailleurs de la santé.

Le maire de Coaticook, Simon Madore, salue l’initiative. Coaticook est de plus en plus touchée par les cas de COVID. Nos travailleurs de la santé ont besoin de réconfort et d’appui. C’est vraiment un geste de solidarité qu’on [a eu] envers eux , souligne-t-il.

Avec les informations de Pierrick Pichette