La soupe de la bonne fée Paulette Côté pour réconforter les travailleurs de la santé

Ce soir-là, Paulette Côté prépare de la soupe au poulet. Depuis le début de ce projet, plus de 100 litres de soupe maison ont été préparés et livrés à des gens à qui ça fait du bien.

Paulette Côté raconte que ce projet a démarré avec des livraisons de soupe pour sa cousine, qui avait été déclarée positive à la COVID-19. Puis d’autres membres de la famille et des voisins, qui ont aussi eu des cas de la maladie, ont voulu de la soupe. Avec le temps, le cercle s’est élargi.

Quand j’ai commencé à être occupée, ma sœur m’a dit : tu ne peux pas faire ça toute seule!

Aujourd’hui, Paulette Côté et son mari Peter préparent leur soupe dans une église du quartier de Saint-Vital. Avec sa sœur et un chef cuisinier qui s'est joint à elles, ils sont maintenant trois à cuisiner chaque semaine tour à tour, mais ce sont toujours Paulette et son mari qui font les livraisons.

Mon mari Peter et moi, on fait les livraisons, on prend les commandes et on parle au monde , dit-elle.