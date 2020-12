Les écoles ontariennes à l'épreuve du retour à l'enseignement en ligne

Selon le calendrier annoncé par le gouvernement Ford lundi, les élèves des écoles primaires et secondaires publiques devront suivre leurs cours à distance du 4 janvier au 8 janvier. Tous les élèves pourront retourner en classe dès le lundi suivant, sauf ceux des établissements secondaires des régions du Sud de l’Ontario, qui devront poursuivre l’apprentissage à distance jusqu’au 25 janvier.

Malgré la publication de ces mesures au début des congés scolaires, les conseils scolaires n'ont pas été surpris , mais peuvent éprouver des difficultés dans l'organisation selon un responsable des conseils scolaires catholiques.

Je pense que tous les conseils commençaient à planifier jusqu’à un certain point une entrée en mode virtuel, on savait juste pas quand et pour combien de temps.

Yves Lévesque, directeur général de l'Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques (AFOCSC)