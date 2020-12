L'année 2020, un désastre économique pour le pont de la Confédération

Du côté des revenus, c'est simple, c'est un désastre .

Michel Lechasseur n'y va pas par quatre chemins pour résumer l'année 2020.

Le directeur général de l'entreprise gestionnaire de l'infrastructure, Strait Crossing Bridge, le concède : la COVID-19 a durement touché les finances du pont de la Confédération.

On fait partie de l'industrie touristique malgré nous. Cela n'a pas été bon pour les voyageurs, donc ce n'est pas bon pour nous également , explique-t-il.

La situation ne devrait guère s'améliorer dans les prochains mois. La circulation est souvent très calme durant les mois de janvier et de février.

Le retrait de la province de la bulle atlantique à la fin de novembre n'a rien fait pour aider les choses.

Malgré ce bilan financier qualifié de désastreux, l'année 2020 a aussi apporté son lot de bonnes nouvelles, notamment grâce à une augmentation des activités de construction.

Les trois premiers mois de l'année étaient très bons pour le commercial (jusqu'au 10 mars), meilleurs que l'an passé. En novembre, les chiffres montrent une augmentation de 16 % du trafic des camions par rapport à novembre 2019. Michel Lechasseur, directeur général de l'entreprise Strait Crossing Bridge

La circulation des camions a augmenté de 16 % en novembre 2020 par rapport à novembre 2019 au pont de la Confédération. Photo : Julien Lecacheur

Aucun licenciement en 2020

En dépit de la chute considérable de la circulation en 2020 (-55 % de janvier à octobre 2020 ), les responsables du pont de la Confédération n'ont licencié aucun travailleurs.

Ils étaient 45 au début de l'année. Ils sont aujourd'hui 40, car 5 d'entre eux ont pris leur retraite.

Par ailleurs, Michel Lechasseur l'assure : ces postes seront pourvus en 2021. Néanmoins, certains employés occasionnels ont vu leur nombre d'heures diminuer.

Si on prend le poste de péage par exemple. Si je n'ai pas de trafic, et bien, les personnes qui sont sur appel ne seront pas appelées, explique Michel Lechasseur. Juin, juillet et août sont les mois les plus occupés et généralement, tout le monde travaille, mais cette année, et malgré la bulle, ce n'était pas le cas.

Il n' y a eu aucun licenciement. On est un service essentiel, qu'il y soit une ou cinquante voitures, j'ai toujours besoin d'un patrouilleur, j'ai toujours besoin d'avoir quelqu'un qui regarde les caméras. Michel Lechasseur, directeur général de l'entreprise Strait Crossing Bridge

La circulation des voitures a baissé de 90 % en 2020 au pont de la Confédération. Photo : Julien Lecacheur

Une reprise espérée sur plusieurs années

Michel Lechasseur ne se fait pas d'illusions pour l'année à venir.

Pour nous, il n'y aura pas de changement avant le 30 juin 2021 , dit-il.

Selon lui, l'année prochaine reste incertaine, même si elle devrait ressembler à 2020. Si on est chanceux, la bulle va se rétablir. On pense que l'été devrait ressembler à celui de cette année. Les choses devraient néanmoins s'améliorer , espère le directeur du pont de la Confédération.

Cela va prendre quelques années avant de rétablir la normalité. On ne verra pas cela en 2021 ni en 2022, cela va se passer plus tard. Michel Lechasseur, directeur général de l'entreprise Strait Crossing Bridge

Michel Lechasseur reste tout de même optimiste quant à l'avenir.