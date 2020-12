Les déplacements interprovinciaux, source d’inquiétude dans la capitale fédérale

Pour les régions frontalières comme l’Outaouais, Ottawa et l’Est ontarien, une escapade de l’autre côté de la rivière pourrait être tentante en cette période des Fêtes, mais les autorités le déconseillent fortement.

On ne peut pas l’obliger de façon légale, mais on recommande fortement aux gens de rester chez eux, de ne pas sortir de leur région et on décourage les gens des autres régions à venir chez nous , a insisté Dr Paul Roumeliotis, le médecin hygiéniste en chef du Bureau de santé de l’est de l’Ontario ( BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario ).

Dr Roumeliotis siège au comité provincial qui recommande au gouvernement les restrictions sanitaires. Il dit appuyer la décision de l’Ontario de confiner l’ensemble de la province. À Ottawa et dans l’Est ontarien, le confinement sera en vigueur du 26 décembre au 23 janvier.

Selon lui, l'afflux de Québécois dans les commerces et restaurants représente un risque pour la santé publique et c’est pourquoi les déplacements entre le Québec et l’Ontario doivent être réduits à l’essentiel.

Pas de barrage pour l’instant

Pour l’instant, le recours aux forces de l’ordre pour assurer un contrôle aux différents points d’entrée entre l’Ontario et le Québec n’est pas à l’ordre du jour du côté de la région desservie par le BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario .

Essayez le plus possible de rester chez vous. On ne peut rien demander de plus. L’autre option c’est de faire ça un peu plus strict avec des lois, des fermetures de frontières, mais je ne veux pas me rendre là , met en garde Dr Roumeliotis.

Ce dernier laisse toutefois entendre que les autorités de santé publique auront les différents points d'entrées entre l'Ontario et le Québec particulièrement à l'œil.

Dans les prochains 28 jours, on va surveiller la situation quotidiennement. Chaque jour, on va regarder les cas, on va regarder leurs sources, on va regarder les rapports de toutes nos municipalités [frontalières], comme Hawkesbury, Cornwall, Alexandria et celles qui sont proches du Québec. On va voir qui vient. On va avoir une idée de la situation , rassure-t-il.

Mais Dr Roumeliotis se garde l’option de durcir le ton si la situation devient problématique.

Si, à ce moment-là, on a la preuve qu’il y a beaucoup de gens qui viennent et on a des cas qui sont transportés par des personnes du Québec, alors je pense qu’on aurait les bonnes raisons de demander [des contrôles policiers]. Mais à ce moment-ci, on va observer la situation et on va compter sur la coopération des gens.

Quarantaine et exceptions

Le chef de la santé publique de l’est de l’Ontario précise également que les Ontariens qui quittent le territoire devraient se placer en quarantaine à leur retour pour une période de 14 jours si le voyage n'est pas essentiel. Il s’agit de la consigne établie par le gouvernement Ford pour son deuxième plan de confinement.

Il est toutefois conscient que des exceptions peuvent s'appliquer.

Jason Trottier est un père de famille de Gatineau. Il partage la garde de ses enfants avec leur mère qui habite Ottawa. Pour lui, des points de contrôle aux frontières seraient un véritable casse-tête, dit-il.

On a l’échange [des enfants] en plus du travail. Lors du dernier confinement, on ne nous a pas empêchés de traverser pour ce genre de choses et je ne pense pas qu’on va nous empêcher de la faire maintenant. Mais s’il faut être confiné chaque fois qu’on va chercher les enfants pour deux semaines, ça va rendre les gardes très très difficiles , dit-il.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux ( CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ) de l’Outaouais a indiqué pour sa part qu’une période de quarantaine pour les déplacements interprovinciaux sur son territoire n’est pas obligatoire, mais que toute visite demeure interdite, sauf exception.

Il n'y a pas de quarantaine pour des déplacements entre les régions. La loi de la quarantaine s'applique pour les déplacements hors du pays. [...] Les déplacements entre les régions sont toujours non recommandés. Les mesures de niveau d'alerte rouge continuent de s'appliquer pour l'ensemble de l'Outaouais , a indiqué le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais dans une réponse écrite.

Par ailleurs, le député provincial néo-démocrate d’Ottawa-Centre, Joël Harden, s’est dit préoccupé par la situation, mardi.

Dans un communiqué dans lequel il parle d’une voix commune avec sa cheffe Andrea Horwath, M. Harden demande que ceux qui traversent le pont pour se rendre à Ottawa soient tenus de se placer en isolement pendant 14 jours, garantissant ainsi que les gens n’entrent pas à Ottawa pour faire du magasinage ou pour des loisirs , réclame-t-il, à l'exception des travailleurs essentiels.

Du côté de la Commission de la capitale nationale ( CCNCommission de la capitale nationale ), on indique que les sites d’activités extérieures sur les deux côtés de la rivière demeureront ouverts durant les périodes de confinement respectives des deux provinces.

La CCNCommission de la capitale nationale a étendu son offre hivernale des deux côtés de la rivière. Que les gens vivent en Ontario ou au Québec, les visiteurs ont encore plus de choix cette année. Nous continuons de consulter les responsables de la santé publique et nous encourageons ceux et celles qui visitent les sites de la CCNCommission de la capitale nationale à respecter les consignes pour la COVID-19, y compris la distanciation physique , a répondu l’organisme par courriel, sans plus de précisions sur l'aspect des traversées entre provinces.

