Bilan positif de la session d’automne aux cégeps de Jonquière et Saint-Félicien

Les établissements scolaires de la région ont dû s'adapter et se réinventer pour offrir aux étudiants un enseignement de qualité malgré les circonstances. Les cégeps de Saint-Félicien et de Jonquière tirent un bilan positif de la session d'automne.

On est chanceux et les étudiants le reconnaissent. On n’est pas allé à 100 % de la formation parce qu'on ne pouvait pas le faire, mais on leur a donné un maximum. On est allé au maximum de ce qu'on pouvait faire et je pense que la formation qu'ils ont est encore de qualité , soutient le coordonnateur du département de production télévisuelle et de postproduction au Cégep de Jonquière, Jaky Fortin.

Plusieurs enseignants ont l’impression d’avoir réussi l’impossible pendant cette session plus qu’exceptionnelle.

Mes étudiants ont eu leur dernier examen ce matin. La tension tombe et on regarde en arrière et on se dit qu'on a réussi quand même. On a un sentiment d'accomplissement d'avoir réussi quelque chose de nouveau , indique l’enseignant en biologie au Cégep de Jonquière, Martin Bertrand.

Du côté de Saint-Félicien, malgré une cyberattaque survenue au cours de la session, l'ensemble de la formation a pu être complétée.

On a quand même eu une période de suspension d'une semaine. Par contre, rapidement, tout le monde a mis la main à la pâte et on a pu rattraper, si on veut, les acquis qu'on avait à donner lors de cette semaine. Tout s'est bien passé par la suite. On est fier de la session qu'on a passée , affirme la directrice générale de l’établissement, Sylvie Prescott.

Les enseignants et les étudiants sont optimistes et prêts à affronter la session d'hiver.

Même si le vaccin représente une lumière au bout du tunnel, les prochains mois demeureront un défi, car le retour en classe n'est pas pour demain.

D'après le reportage de Gabrielle Morissette