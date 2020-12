Préposés aux bénéficiaires : malgré les abandons, les formateurs gardent espoir

Le Centre intégré de santé et des services sociaux de L’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) et ses partenaires ont lancé un appel à candidatures pour la troisième cohorte du programme de formation accélérée de préposés aux bénéficiaires (PAB).

En Abitibi-Témiscamingue, 16 % des personnes inscrites à la formation de préposés aux bénéficiaires ont abandonné leur parcours. Après deux cohortes, dont une en cours, on dénombre 20 abandons sur un total de 125 candidatures.

La formation est donnée par le Centre de formation professionnelle Harricana en partenariat avec le CISSS-AT. Le directeur du CFP Harricana, Robert St-Onge, pense que les abandons surviennent pour diverses raisons.

Des fois ça peut être l’échec. Des fois ils quittent le programme parce qu’ils voient en commençant la formation que ce n’est pas pour eux. Dans le fond, entre ce qu’on entend et quand on commence à pratiquer la formation en milieu, des fois, on se rend compte que ce n’est pas nécessairement pour nous. Des fois, c’est des raisons personnelles aussi. C'est à géométrie variable , dit-il.

Des quotas difficilement atteints

L’objectif était de recruter 132 personnes pour la première cohorte qui a débuté le 15 juin. Ce ne sont finalement que 105 candidats qui ont participé au programme, 17 d'entre eux ne sont pas allés jusqu’au bout. M. St-Onge pense qu’il y a eu une occasion manquée de remplir des quotas à ce niveau.

Même avec la publicité qu’il y a eu, on a réussi à en recruter seulement 105. Robert St-Onge, directeur du CFP Harricana

Toutefois, certaines candidatures ne sont même pas arrivées sur le bureau de M. St-Onge. Il faut penser aussi qu’il y a des entrevues qui sont faites par le réseau de la santé. Ce bout-là ne nous appartient pas , explique-t-il.

La deuxième cohorte quant à elle a débuté le 19 octobre. Le chiffre à atteindre était de 66 candidats à recruter. Là aussi, le quota n’a pas été atteint, puisque seulement 20 personnes ont commencé la formation accélérée de préposés aux bénéficiaires. Ce qui a réduit le nombre de candidatures serait une impossibilité à faire de la publicité, croit M. St-Onge.

Pour cette deuxième cohorte-là, il y a avait des critères assez précis. Donc on ne pouvait pas faire de publicité. C’était vraiment des aides de services, des élèves qui avaient abandonné la première cohorte, etc., donc il fallait piger les noms dans ces bassins-là , explique M. St-Onge.