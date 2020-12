Leurs bibliothèques fermées, les Winnipégois ont eu faim de livres numériques cette année

Pandémie oblige, les prêts de livres en papier de la Bibliothèque municipale de Winnipeg ont été limités par une série de fermetures et de règlements sanitaires. Cependant, le nombre de prêts de livres numériques a explosé.

Il y a eu environ 950 000 emprunts de documents numériques en 2020 par le service Overdrive, selon la directrice et bibliothécaire de la bibliothèque de Saint-Boniface, Danielle Robidoux. Cela se compare à 681 500 emprunts en 2019.

C’est une très grande hausse pour nous, il y a environ 78 000 items dans la collection numérique, la collection a travaillé très fort , lance-t-elle. Ça a explosé.

Elle ne constate pas de grande variation dans les goûts des clients depuis le début de la pandémie. En français, les romans ainsi que les bandes dessinées restent très populaires.

En anglais, les romans policiers et les romans sentimentaux sont toujours en demande.

La bibliothécaire note que les livres audio gagnent aussi en popularité. Je pense que les familles cherchent un livre à écouter ensemble , explique-t-elle.

La bibliothèque municipale a fait son possible pour répondre aux besoins des Winnipégois pendant la pandémie, selon Danielle Robidoux. En période de code rouge, par exemple, la bibliothèque a mis en place des emprunts de livres sans contact.

Pour emprunter un document, il faut soit le réserver en ligne, soit au téléphone, et la bibliothèque joindra le client lorsque le document est disponible, rappelle la bibliothécaire.

Elle note que s’il n’est plus permis aux membres du public d’entrer dans les bibliothèques, les bibliothécaires restent à leur disposition.

On encourage les gens à nous appeler pour qu’on puisse les aider à trouver le livre pour eux à ce moment-là [...] Une des parties préférées de notre emploi, c’est de connecter les gens avec un livre qui va vraiment répondre à leur besoin à ce moment-là , affirme-t-elle.

Nouveau service d’emprunts numériques en français

L’un des nouveaux services mis en place pour répondre aux besoins changeants du public pendant la pandémie est le service Cantook Station  (Nouvelle fenêtre) . Il s'agit d'un service de prêts numériques qui propose des livres électroniques et des livres audio uniquement en français.

Le service gratuit, lancé en juin, propose des documents pour tous les goûts et pour tous les âges , selon un communiqué de la Ville. Grâce au service Cantook Station, nous pouvons offrir des milliers de documents supplémentaires à la communauté francophone , indique Ed Cuddy, le directeur des services de bibliothèque de Winnipeg.

Il est possible avec ce service d’emprunter jusqu’à 20 documents à la fois, pour une durée maximale de 21 jours, avec la possibilité de renouveler un emprunt.

Le service est si nouveau qu’il est difficile de tirer des conclusions du nombre d’emprunts, mais Danielle Robidoux assure qu’il y a eu beaucoup de demandes et on a vraiment vu que les gens apprécient et utilisent leur bibliothèque .

D’ailleurs, elle souligne que les gens à la recherche de nouveautés peuvent accéder à la liste des livres commandés en français  (Nouvelle fenêtre) au cours des trois derniers mois

Certains titres en français sont aussi disponibles grâce au service Overdrive, qui existait avant la pandémie.

Les coups de cœur de Danielle Robidoux

Pour les adultes :

La série de bandes dessinées Le jour où… par Béka. Les illustrations sont superbes et ce sont de très belles histoires touchantes et positives.

Les romans policiers de Louise Penny (l’inspecteur Gamache) ainsi que les romans historiques de Jean-Pierre Charland sont toujours très populaires.

Pour les jeunes :