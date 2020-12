Un comité de suivi pour l’agrandissement de la porcherie de Palmarolle

Un comité de suivi sera mis en place au mois de janvier en ce qui concerne l’agrandissement de la porcherie Tenap. L’installation agricole d’Abitibi-Ouest compte actuellement 900 bêtes, contre plus de 3000 une fois que les nouvelles infrastructures auront été construites.

Depuis la rencontre publique du 19 novembre dernier, où plusieurs citoyens avaient fait part de leur mécontentement face au projet, les tensions semblent avoir été atténuées, mentionne notamment un des voisins de la ferme Tenlap, Gaétan Roy.

Je ne te dirais pas que ce n’est plus du tout la même chose, mais je te dirais qu’il y a eu une nette amélioration , dit-il, soulignant qu’il ressent de la bonne volonté de la part du promoteur .

Gaétan Roy est aussi l’initiateur d’un comité de suivi. J’ai l’impression que s’il fait sa part et qu’il est de bonne volonté, il ne devrait pas avoir trop de problèmes, en tout cas, on va essayer d’améliorer les choses , laisse-t-il entendre.

La mairesse de Palmarolle pas convaincue par le projet

La mairesse suppléante de Palmarolle, Aline Bégin, n’est pas très emballée par ce projet.

Ce n’est pas quelque chose qui nous emballe tellement. Aline Bégin, la mairesse suppléante de Palmarolle

On trouve qu’avec les changements climatiques, ce n’est pas tellement le genre de projet que l’on aurait voulu voir s’accomplir , dit-elle.

Malgré tout, elle souhaite que le développement économique se fasse dans l’harmonie.

On est plus dans une approche citoyenne que dans une approche de confrontation, c’est là qu’on va aller, avoir des discussions ensemble et avoir des responsabilités communes , soutient-elle.

Le directeur régional au MAPAQ en Abitibi-Témiscamingue, Alain Sarrazin, précise que le projet respecte toutes les normes établies.

Le certificat d’autorisation a été émis en septembre, alors on peut corroborer à cet effet que le projet est conforme à la réglementation du ministère de l’Environnement , assure-t-il.

Au moment de la publication de notre reportage, il nous a été impossible de joindre le promoteur du projet.