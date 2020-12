Plus de 30 000 Britanno-Colombiens toujours privés d’électricité

Plus de 30 000 foyers sont toujours privés d’électricité au lendemain de la tempête de neige et des forts vents qui ont balayé le sud de la Colombie-Britannique lundi.

Mardi après-midi, près de 20 000 personnes de la région de la vallée du Fraser et de Sunshine Coast sont touchées par les pannes électriques.

Sur l’île de Vancouver, ce sont un peu plus de 8000 personnes qui doivent composer avec une panne de courant et dans la région de l’Okanagan, 3823 foyers sont touchés.

La lourde neige de lundi a cassé des branches et des arbres qui ont endommagé des lignes , indique la société d’État.

Au fort de la tempête, 223 000 Britanno-Colombiens ont été privés d’électricité, mentionne également BC Hydro.

Sur Twitter, la société d'État assure cependant que 85 % de ses clients ont dorénavant accès à l’électricité et que des équipes travaillent toujours sur place afin de restaurer le courant où cela est nécessaire.

Fermeture de routes

La tempête a également causé plusieurs accidents et fermetures de routes à travers la province. Lundi, l’autoroute Coquihalla a dû fermer entre Hope et Merritt. Au moins un demi-mètre de neige est tombé. Il y a eu une douzaine de sorties de route et d’accidents.

Environnement Canada a retiré la majorité de ses avertissements de neige à l’exception du nord de la province. L'autoroute du Klondike Sud et la route de Haines pourraient recevoir jusqu’à 25 cm de neige par endroits.

De forts vents sont également attendus dans la région de Haida Gwaii et du nord de la côte.